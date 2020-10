I Am Your God – In Those Times (EP)

Artist: I Am Your God

Herkunft: Finnland

Album: In Those Times (EP)

Spiellänge: 16:24 Minuten

Genre: Melodic Death Metal

Release: 23.10.2020

Label: Out Of Line Music

Link: https://facebook.com/iamyourgodband

Bandmitglieder:

Gesang – Julius Vetämäjärvi

Gitarre – Matti Hietala

Gitarre – Joonas Erkkonen

Bass – Joonas Roivainen

Schlagzeug – Atte Autio

Tracklist:

Betrayal The Loop In Those Times Flowers On Your Grave

Wer bei Melodic Death Metal nicht an das schwedische Göteborg denkt, der scheint mit der Musik nicht viel am Hut zu haben. Denn in der Stadt, wo die Metal-Archives 422 Bands gelistet haben (von denen gefühlt 60 % Melodic Death Metal machen), soll damals der Grundstein für das Genre gesetzt worden sein. Wer also an (die alten) In Flames, At The Gates und Dark Tranquillity denkt, der weiß, welcher Stil gemeint ist.

Bei I Am Your God bedient man sich genau bei dem Genre und bringt das, was früher mal Bands wie Norther durch die Boxen gedrückt haben. Irgendwas zwischen Scream und Shout bringt Fronter Julius Vetämäjärvi (wow mehr Äs passen in keinen Nachnamen) auf die Tonspur. Da ich die ganze Zeit an einen Hybriden aus Petri Lindroos (Norther und Ensiferum) und Alexi Laiho (Children Of Bodom und Bodom After Midnight) denken muss, ist mir ganz klar, dass wir es hier nicht mit einem schlechten Release zu tun haben.

Da, wo der titelgebende Track In Those Times 1-zu-1 von Children Of Bodom stammen könnte, ist man mit Flowers On Your Grave ein wenig aggressiver, bis der melodische „Flötenpart“ beginnt. Auch wenn die Doublebass omnipotent ist, schafft man durch klug gesetzte Pausen eine angenehme Mixtur, die genug Platz für die melodischen Parts lässt. Da, wo The Loop ein wenig Power Metal-lastiger daherkommt (jedoch ohne das eigentliche Genre zu verlassen), schafft gerade hier die klare Stimme ein wenig Auflockerung. Die Herren an den Saiteninstrumenten wissen wirklich, wie ein Melodic Death Metal Track aufgebaut sein muss. Wer etwas sucht, was man bemängeln könnte, dann ist es mit Sicherheit der klar gesungene Part in Betrayal. Das hätte man auch etwas passender rüberbringen können.