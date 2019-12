II Cacciatore – The Hunter – Staffel 1

Fazit

Der gnadenlose und unerbittliche Kampf gegen die italienische Mafia prägt immer noch Italien. Da passt es ganz gut, wenn man reale Fälle in Bild und Ton unter die Leute bringt. Im Land der Ereignisse kann man II Cacciatore - The Hunter sicherlich noch besser nachfühlen. Jedoch greift die gut strukturierte wie düstere Umsetzung auch das Interesse alle Krimi- bzw. Dramafans auf. Die glaubwürdige Umsetzung ist ein Highlight, gefolgt von einer zeitgemäßen, gelungenen Kameraführung und einer dazu angemessen hohen, schauspielerischen Unterstreichung. Die Darsteller wurden somit optimal gewählt, die Schauplätze bringen weitere authentisch Einflüsse - nur der Start in die Serie bringt einen kleinen Stolperstein mit. In kurzer Zeit muss man diverse Informationen abspeichern, um einen gelungenen Start in die über 700 Minuten zu erhalten. Erst mal fest im Sattel, läuft II Cacciatore - The Hunter wie am Schnürchen.