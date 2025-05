Sally Smith – Der Tote In Der Crown Row

Buchtitel: Der Tote In Der Crown Row

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 400 Seiten

Genre: Science-Fiction, Krimi

Release: 23.04.2025

Autor: Sally Smith

Link: https://www.penguin.de/buecher/sally-smith

Verlag: Goldmann Verlag

Buchform: Gebundenes Buch, Geb. mit SU

ISBN-Nummer: 978-3-442-31792-9

Der Tote In Der Crown Row ist der Debütroman der renommierten Anwältin Sally Smith, die als King’s Counsel ihr gesamtes Berufsleben im traditionsreichen Temple-Bezirk Londons verbracht hat. Inspiriert von der historischen Atmosphäre dieses Ortes, verknüpft Smith in ihrem ersten Werk Elemente aus Science-Fiction und Kriminalroman zu einem spannenden Genre-Mix. Der Roman erschien am 23.04.2025 im Goldmann Verlag als gebundenes Buch mit Schutzumschlag. Auf rund 400 Seiten entfaltet sich der Auftakt einer geplanten historischen Krimireihe rund um den exzentrischen Rechtsanwalt Gabriel Ward. Die Übersetzung stammt von Sibylle Schmidt. Mit viel Insiderwissen und einem Gespür für historische Tiefe bringt Smith juristische Raffinesse und literarischen Nervenkitzel gekonnt zusammen.

Die Story von Der Tote In Der Crown Row:

London im Jahr 1901: Der traditionsreiche Temple-Bezirk, mit seinen engen Gassen und ehrwürdigen Gebäuden, bildet das juristische Zentrum Englands. Hier, wo Regeln und Rituale den Alltag bestimmen, hat ein Verbrechen bislang nur in alten Gerichtsakten existiert – bis plötzlich alles anders kommt. An einem sonnigen Maitag entdeckt der Anwalt Gabriel Ward direkt vor seiner Tür die Leiche des ranghöchsten Richters. Da die Polizei in diesem abgeschotteten Viertel keine Zuständigkeit hat, fällt die Aufgabe der Aufklärung ausgerechnet ihm zu. Mit seinem scharfen Verstand und einem ausgeprägten Sinn für Ordnung beginnt Gabriel, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Doch schnell wird klar: Ein echter Mord folgt ganz anderen Regeln als ein Fall auf dem Papier. Und hinter den ehrwürdigen Mauern des Temple-Bezirks verbergen sich mehr düstere Geheimnisse, als Gabriel jemals vermutet hätte.