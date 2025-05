Failed Star: veröffentlichen ihre erste Single „I Am Sick“

Failed Star katapultiert dich direkt in eine andere Galaxie – mit ihrem einzigartigen Mix aus brachialem Metalcore und sphärischen Clean Vocals. Die junge Band aus dem Rhein-Main-Gebiet kombiniert gnadenlose Härte mit ätherischen Gesangslinien und erschafft so ein klangliches Universum, das dich sofort in seinen Bann zieht und nicht mehr loslässt.

Gegründet während der COVID-Pandemie, formierte sich Failed Star zunächst mit Moe Chutzpah (Shouts), Chriss Studer (Gitarre), Johannes Eckes (Bass) und André Moreira (Drums). Im Januar 2024 komplettierten Maik Pasemko (Gitarre) und Jessica Kondol (Clean Vocals) das Line-up – und damit war der Sound geboren, der Szenegrenzen sprengt.

Mit ihrer Debüt-EP Fire & Fear fluteten sie 2024 die Metalcore-Szene – und 2025 beginnt ein neues Kapitel: Die erste Single I Am Sick markiert den Auftakt zu einer neuen Ära, in der Failed Star nicht nur regional, sondern auch national und international für Furore sorgen will.

Fans von Make Them Suffer, Spiritbox und Not Enough Space sollten Failed Star auf dem Radar haben.