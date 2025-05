Near Fall: veröffentlichen neuen Song „Adonai“

Die US-amerikanische Band Near Fall hat am 16.05.2025 ihre brandneue Single Adonai veröffentlicht – und sie ist jetzt auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Near Fall steht für rohe Energie, kompromisslose Power und einen Sound, der am besten laut gehört wird. Die Band wurde ursprünglich in der Bay Area in Nordkalifornien ins Leben gerufen und ist das kreative Projekt von Sänger und Multi-Instrumentalist Greg Marnik. Mit einer explosiven Mischung aus Alternative, Punk und einer Prise 80er-Metal liefert Near Fall Musik, die unter die Haut geht.

Typisch für ihren Stil sind rasante Drums, kraftvoller Gesang und druckvolle Gitarrenriffs – eine echte Soundwand, die Fans harter, kompromissloser Klänge begeistern dürfte.