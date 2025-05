Intrepid: veröffentlichen neue Single/Video „Sensationalized“

Die Death-Metal-Band Intrepid hat kürzlich ihr neues Album Juxtaposition angekündigt, das am 4. Juni 2025 veröffentlicht wird. Zudem ist bereits die erste Single Opiated Consumption erschienen.

Das Video zu Sensationalized kann hier angesehen werden:

Intrepid äußern sich zum neuen Song: „Sensationalized was born out of frustration with the current state of the media. In a world where almost any public statement can make you a target, it has become increasingly difficult to take a stand without facing backlash. Many heavily biased ’news sources‘ deliberately cater to a paranoid worldview—making it more important than ever to look beyond the headlines and question the information presented.“

Juxtaposition – Trackliste:

1. Blood Means Nothing

2. Ciphered

3. Nocturnal Tones Of Grey

4. Sanctimonious

5. Overthrone

6. Juxtaposition

7. Opiated Consumption

8. Sensationalized

9. Aries

10. Flesh Scorner

Das Album wird als LP und auf allen digitalen Plattformen erhältlich sein.

Intrepid – Live-Termine:

04.06: Mystic Festival 2025, Gdansk, Poland

27.06: Tuska Open Air 2025, Helsinki, Finland

28.06: Hard Rock Laager 2025, Vana-Vigala, Estonia

06.09: Close-Up Baten 2025, Stockholm/Tallinn Cruise

Gegründet im Jahr 2016, als die Mitglieder erst 15 Jahre alt waren, hat sich Intrepid stetig aus dem Underground in Tallinn emporgearbeitet und gehört mittlerweile zu den am meisten diskutierten Extreme Metal-Acts Estlands. Mit ihrer charakteristischen Mischung aus Old-School Death Metal und jugendlicher Furchtlosigkeit haben sie sich einen Ruf für ihre unermüdlichen, energiegeladenen Auftritte erarbeitet, die sowohl fesseln als auch herausfordern.

Intrepid haben sich auf lokalen Bühnen einen Namen gemacht und traten 2023 mit ihrer ersten Europatournee an die internationale Szene heran, wo sie gemeinsam mit den Death Metal-Veteranen Monstrosity und Origin auftraten. Im Jahr 2024 kehrten sie mit Nile und Hideous Divinity zurück auf die Bühne, um ihre Dual-Track-EP Slaying Of Sanity / Murder Of Mind zu promoten.

Jetzt beginnt für Intrepid ein neues Kapitel mit der Veröffentlichung ihres kommenden Full-Length-Albums Juxtaposition, das am 4. Juni 2025 erscheinen wird. Der Titel spiegelt ihren dynamischen Ansatz zur extremen Musik wider – brutal und doch nuanciert, technisch und gleichzeitig instinktiv. Juxtaposition wurde vom renommierten Produzenten Mark Lewis (unter anderem Cannibal Corpse, Deicide, Dying Fetus, The Black Dahlia Murder, Whitechapel) gemischt und gemastert, was eine massive und moderne Produktion garantiert, die den wachsenden Ambitionen der Band gerecht wird.

Musikalisch verwurzelt in der sumpfigen Aggression des frühen Florida-Death-Metal, scheuen Intrepid nicht vor Experimenten zurück und integrieren Elemente von Technik, Groove und Atmosphäre. Ihre Live-Präsenz ist viszeral und ständig im Wandel – eine Art metabolischer Austausch mit dem Publikum, der je nach Energie im Raum zwischen einladend und feindlich wechselt.

Intrepid sind:

Raiko Rajalaane – Gesang

Simo Atso – Gitarren

Aldo Maria Jakovlev – Gitarren, Gesang

Siim Soodla – Bass

Madis Kaljurand – Schlagzeug

Intrepid online:

https://www.instagram.com/intrepidest

https://www.facebook.com/IntrepidEST

https://intrepidest.bandcamp.com/