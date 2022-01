In Somnia: veröffentlichen neues Musikvideo „Crossing Styx“

In Somnia zum neuen Video:

„Der Song wurde im Affekt des Verlustes an nur einem Tag geschrieben. Im Gegensatz zu den vielfältigen verschlungenen Lyrics des restlichen Albums war es wichtig, den lyrischen Output auf ein Minimum zu reduzieren, denn die Musik sollte sprechen. In Anbetracht des Themas würde man wahrscheinlich einen düsteren Track erwarten, aber er spiegelt genau die Emotionen wider, die am 4. Januar 2021 empfunden wurden.“

In Somnia ist ein Progressive Modern Metal-Quartett aus den malerischen Tiroler Bergen, das Einflüsse aus allen modernen Metal-Stilen zu einem einzigartigen, dunklen Sound vermischt.

Während die Texte von Traumata und philosophischen Gedanken handeln, ist die Instrumentierung eingängig und gleichzeitig komplex.

Mit der Unterstützung von Filmmusik-Komponist Christoph Manucredo ist es den ambitionierten Visionären gelungen, brachiale Gewalt mit einer gewissen düsteren Atmosphäre zu verbinden, welche durch die Groove- und Core Metal-Einflüsse von Drummer Dominic Granegger und Djent-Einflüssen von Bassist Florian Bacher in den vielfältigen Gesamtsound einfließen.

Line-Up:

Simon Andreas Brunner • Vocals, Guitars

Andreas Wibmer • Guitar

Florian Bacher • Bass

Dominic Granegger • Drums