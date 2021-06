JUZ Andernach: heißer Herbst – eine Übersicht der Veranstaltungen in 2021

Das JUZ Andernach hat seine kommenden Events auf dem aktuellen Stand aktualisiert! Als Medienpartner sind wir stolz, euch die Events präsentieren zu dürfen!

Die Metal-Metropole am Mittelrhein hat auch im Jahr 2021 wieder einiges zu bieten. Sofern es Corona zulässt (der Veranstalter und wir gehen davon aus) werden euch im Herbst dieses Jahres unter anderem Evergrey und Sodom die Ohren klingeln lassen.

Im September wird erneut der Ironhammer (5th anniversary) geschwungen. Die Bands für das Ironhammer Festival werden noch bekannt gegeben. Die Koblenzer Lokalmatadoren Steelpreacher feiern im November ihr zwanzigjähriges Bandjubiläum mit einem eigenen Festival und haben sich illustre Gäste eingeladen. Zu den Gratulanten gehören an diesem Tag Dragonsfire, Secutor, Hornado, WildRider, Sic Zone und Torment Of Souls. Von den kommenden Konzerten werden wir Vorberichte erstellen und dann auch live vor Ort sein, damit ihr am Ball bleibt!

Hier kommt ihr zu den jeweiligen Veranstaltungen:

Ironhammer Festival

https://www.facebook.com/events/978246189188554/

Evergrey

https://www.facebook.com/events/421689395398235/

Oden Organ

https://www.facebook.com/events/190080576308607/

Steelpreacher Festival

https://www.facebook.com/events/133783181354579/

J.B.O.

https://www.facebook.com/events/317029849442795/

Sodom

https://www.facebook.com/events/280353860433759/

AC/DC Rockshow

https://www.facebook.com/events/965261307600841/

Sichert euch am besten die Karten im Vorverkauf, damit ihr nichts verpasst!

Tickets an allen Vorverkaufsstellen und bei A Chance For Metal direkt (per E-Mail).

