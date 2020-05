Kaiser Franz Josef: neue Single „Strip My Soul‘ ist am Freitag erschienen

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen: 2020 ist wieder Kaiserzeit! Nachdem sich Kaiser Franz Josef im vergangenen März in neuer Stärke aus ihrer kreativen Pause zurückgemeldet haben, schicken die Wiener Rock-Royals nun mit Strip My Soul den nächsten Vorboten aus ihrem kommenden Longplayer hinterher. Das kurz III betitelte Album erscheint am 17.07. – für die wuchtige Breitwand-Produktion zeichnet diesmal niemand Geringerer als die vielfach Grammy-nominierte Studio-Ikone Tom Dalgety (Pixies, Rammstein, Royal Blood) verantwortlich!

Mit ihrem zweiten Album, dem 2017 veröffentlichten Make Rock Great Again, haben sich Kaiser Franz Josef den Ruf einer Rockband von internationalem Spitzenformat erarbeitet. Ein Status, den das österreichische Trio im Anschluss mit Support-Shows für AC/DC oder Airbourne sowie Auftritten beim Download Festival, dem Wacken Open Air oder Rock Am Ring/Rock Im Park zementiert hat. Im kommenden Sommer hängen Sänger/Gitarrist Sham, Drummer Tom und Bassist Pete ihre selbst gesteckte Messlatte noch mal ein ganzes Stück höher.

Für die Aufnahmen zu ihrem schlicht III betitelten Drittling begab sich die Formation im Frühsommer 2019 in die berühmten Rockfield Studios in Wales, in dem schon Meisterwerke von Iggy Pop, Black Sabbath oder Queen entstanden. Für die Produktion konnten Kaiser Franz Josef den mehrfachen Grammy-Nominee Tom Dalgety (Pixies, Rammstein, Royal Blood, Ghost) gewinnen, der den neuen Songs einen druckvollen In-Your-Face-Sound verpasst hat, der keine Fragen mehr offen lässt und der die absolute Ausnahmestellung der Wiener bestätigt.

Nach dem euphorisch gefeierten Vorab-Outtake Dive lassen Kaiser Franz Josef nun erneut die Hütte brennen.

Strip My Soul vereint alle KFJ-Trademarks, die einen kaiserlichen Nackenbrecher ausmachen: Treibende Drumbeats, einen ordentlich in den Allerwertesten tretenden Bass, packende Gitarrenharmonien und zwischen Lässigkeit und unbändiger Leidenschaft pendelnden Vocals. Ein Seelenstrip, der vor ansteckender Rock-Power nur so strotzt! „Der Song handelt von einer Situation, in der man etwas ablehnen muss, obwohl man nur allzu gerne nachgeben würde. Doch im Grunde frisst dich dieser Zwiespalt innerlich auf“, so Frontmann Sham über die Bedeutung von Strip My Soul. „Man versucht, dieser inneren Dunkelheit, dieser Abgestumpftheit irgendwie zu entkommen. Doch man weiß genau, dass es eigentlich schon zu spät ist. Trotzdem darf man den Kampf nicht aufgeben…“

Die brandneue KFJ-Single Strip My Soul ist am Freitag erschienen. Gleichzeitig beginnt die Pre-Order zum kommenden Album III, das am 17.07.2020 folgt.

Club Tour 2020:

06.09.2020 Pitcher, Düsseldorf, DE

07.09.2020 Nachtleben, Frankfurt, DE

09.09.2020 Indra Club 64. Hamburg, DE

11.09.2020 Helios 37, Köln, DE

12.09.2020 Beatpol, Dresden, DE

14.09.2020Backstage Club, München, DE

17.09.2020 Luxor Live, Arnhem, NL

18.09.2020 Q-Factory, Amsterdam, NL

23.09.2020 B72, Wien, AT

https://www.facebook.com/kfjmusic/