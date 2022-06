Knight Area – D-Day II: The Final Chapter

Im Herbst 2019 haben die niederländischen Progressive Rocker Knight Area ihr damaliges Debütalbum D-Day anlässlich des 75. Jahrestages der Operation Market Garden erfolgreich veröffentlicht. An diesem Silberling haben die fünf Musiker aus unserem Nachbarland im März angeknüpft und D-Day II: The Final Chapter auf die Reise geschickt. Erneut hatten sie für das Konzeptalbum Butler Records im Rücken. Die neuen neun Songs kreuzen in einer guten Dreiviertelstunde ihre Klingen. Angeführt von Frontmann Jan Willem Ketelaers wollen Knight Area zeigen, dass sie keine Eintagsfliege sind und neben den rockigen Melodien auch das Gespür haben, harmonischen Metal zu formen, der ganz vorsichtig bis in symphonische Regionen vordringt. Butterweiche Gesangsfarben treffen auf ein Thema, welches überhaupt nicht besinnlich ist, uns nach den ganzen Jahrzehnten aber immer noch nachdenklich stimmt. Im unten aufgeführten Video könnt ihr direkt mal in das Material in Form von Crossroads hineinschnuppern. Schade, dass die Balladen noch nicht so viele Ohren treffen. Ganz nach oben haben es die Männer zwar noch nicht geschafft, das Grundgerüst für spannende kommende Monate wurde errichtet, das nun ihre Früchte tragen muss. The Dream, Peace Of Mind und auch der zweite Bonustrack Orchestra Compilation erzeugen ergreifende Zusammenspiele aus der Gitarre von Mark Bogert und dem Keyboard von Gerben Klazinga. Kann man dem Quintett dennoch was vorwerfen? Die Antwort ist ein zaghaftes Ja. Trotz der guten Gesamtleistung sticht keine einzelne Nummer heraus und wenn man eine benennen müsste, würde die Wahl wohl auf Crossroads fallen. Als wunderbarer Anspieltipp bietet der Track in fast fünf Minuten viele Schnittpunkte, die auf die gesamte Leistung von D-Day II: The Final Chapter zielen. Live dürften I Believe und The Dream wahrscheinlich besser funktionieren als auf Konserve. Grundsätzlich bleibt es dabei: Als Progressive Rock Fan kann man ohne weiteres abgeholt werden.

