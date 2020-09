Kommissar Wallander mit Kenneth Branagh: erstmalig fürs Heimkino (Staffeln 1 – 4)

Alle zwölf Filme der mehrfach preisgekrönten Krimiserie Kommissar Wallander (OT: Wallander) mit Sir Kenneth Branagh in der Titelrolle

nach Romanvorlagen von Bestsellerautor Henning Mankell.

Den schwedischen Kommissar Kurt Wallander kann man nicht nur unter Krimifreunden schon geradezu als Legende bezeichnen. Kreiert wurde die Figur des schwermütigen, grüblerischen und bisweilen cholerischen Einzelgängers Wallander vom Stockholmer Schriftsteller und Theaterregisseur Henning Mankell, dessen Todestag sich dieses Jahr am 05. Oktober zum fünften Mal jährt. Weltweit verschlingen seit fast nunmehr 30 Jahren Millionen Leserinnen und Leser die Romane über die grauenvollen Verbrechen, die Kurt Wallander im südschwedischen Ystad aufklären muss. Die zumeist bizarren und bestialischen Fälle behandeln brisante gesellschaftliche Probleme in Schweden wie beispielsweise Fremdenfeindlichkeit, Zwangsprostitution, Gewalt gegen Frauen, Cyberkriminalität, religiösen Fanatismus oder Menschen-, Organ- und Drogenhandel.

VÖ Staffel 1: 30.10.2020 (DVD, deutsche Version / OV mit deutschen UT sowie Download: ab 23.10.2020; Edel Motion)

VÖ Staffel 2: 22.01.2021 (DVD, deutsche Version / OV mit deutschen UT sowie Download: ab 27.12.2020; Edel Motion)

VÖ Staffel 3: 19.03.2021 (DVD, deutsche Version / OV mit deutschen UT sowie Download: ab 19.02.2021; Edel Motion)

VÖ Staffel 4: 21.05.2021 (DVD, deutsche Version / OV mit deutschen UT sowie Download: ab 02.04.2021; Edel Motion)

“In was für einer Welt leben wir bloß, in der sich ein 15-jähriges Mädchen selbst verbrennt?” – Kommissar Kurt Wallander in Die falsche Fährte.