Diamond Head: großartiges 40th Anniversary Re-Recording ‚Lightning To The Nations‘ am 20. November und Veröffentlichung der Single/Video ‚It’s Electric‘

Vital, verehrt und Jahrgangstauglich: als Diamond Head Lightning To The Nations vor 40 Jahren anno 1980 herausbrachten, haben nur wenige die Wichtigkeit voraussagen können, die sich hinsichtlich der neuen Heavy Metal Welle und ihrem Sound ergab. Vollgepackt mit Riffs wurde Lightning To The Nations zu einem der wichtigsten Katalysatoren für die Bewegung, die sich New Wave of British Heavy Metal (NWOBHM) nannte. Gleichzeitig gab dieses Debutalbum die Vorlage für eine der größten Bands auf diesem Planeten: Metallica. Aber zu dem Zeitpunkt, zu Hause in Stourbridge, UK hatten Diamond Head überhaupt keine Vorstellung, dass und wie die sieben Songs solch ein Echo finden würden.

Die erste Single mit Video ist It’s Electric. Es zeigt eine frische Energie und die Wirkung zeitloser Riffs, die alle von den Socken hauen, die es hören. Gründungsmitglied und Lead Gitarrist Brian Tatler kommentiert:“Der Song wurde am 15. Juni 1978 geschrieben und es war der 45 Song, den Diamond Head geschrieben hatte. Es war unsere Art eines AC/DC Songs. Ich stellte fest, dass AC/DC irgendwie einige Lücken in ihren Riffs hatten und da habe ich mir überlegt, dass ich etwas in dem Stil machen wollte und heraus kam ‘It’s Electric’. Es war schnell und aufregend und der Song fand sich ziemlich bald in unserem Live Set wieder. Im Januar 1980 hatten wir die Ehre, die Shows für AC/DC zu eröffnen und haben auch ‘It’s Electric’ gespielt. Ich schaute über meine linke Schulter und sah, dass Bon Scott zuschaute”.

It’s Electric von Diamond Head war der erste Song, den Lars Ulrich jemals auf der 1980 MCA Compilation Album Brute Force hörte. “Es hörte sich so richtig an, so frisch, so mühelos und trotzdem war es ein spezieller Song. Dreieinhalb Minuten später war ich süchtig” erzählt uns Lars Ulrich.

“Metallica haben diesen Song auf ihrem 1998 Album Garage INC. Gecovert“, fährt Tatler fort. “Sean und ich schrieben It’s Electric in G aber Metallica tauschte es zu F# und machte es damit leichter, den Song zu spielen. Seitdem habe ich es nur noch auf ihre Weise gespielt.”

Video/Song: ‘It’s Electric’:

Im Hinblick auf das 40. Jubiläum von Lightning To The Nations wussten Brian Tatler und Sänger/Produzent Rasmus Bom Andersen genau, was zu tun war:“Wir dachten, dass es großartig sein würde, das Debut Album zu re-recorden mit dem heutigen Line Up und der modernen Technologie, die ja damals nicht zur Verfügung stand. Das Original Album wurde innerhalb einer Woche aufgenommen und gemixt, wir waren alle sehr jung, so um die 19/20 Jahre alt und da war die natürliche Frische der Jugend eindeutig zu hören. Aber wir hatten weder die Technik, die Zeit oder die Handwerkskunst die Platte so aufzunehmen, wie wir es heute könnten. Und das war es, was uns den Genuß brachte: die Möglichkeit ins Studio zu gehen und diese Songs frisch und lebendig noch einmal aufzunehmen“

Lightning To The Nations 2020 ist ein brillianter Schuss frischer Metal Energie. Diamond Head benutzen ihre Erfahrung, ihr Können und vitalisieren die Energie, um dem Album neues Leben einzuhauchen mit dem hoffentlich gleichen Erfolg wie seinerzeit.

Aufgenommen wurde in mehreren Sessions in Frankreich aber auch in den Homestudios der Bandmitglieder; der Mittelpunkt war jedoch Andersens Raw Sound Studios in London. Brian und Abbz nahmen dort die Gitarren im Februar und März auf und dann kam das COVID-19 Chaos. Andersen arbeitete dann an dem Album von April bis Juli, Tatler optimierte es im August und dann wurde es an die Metropolis Studios weitergegeben.

Auf dem Album wird man zusätzlich mit vier großartigen Cover Versionen beglückt – Hommage an Led Zeppelin, Judas Priest, Deep Purple und Metallica. Da Diamond Head schon sehr früh Metallicas Karriere beeinflusste, ist das Cover von No Remorse mehr als angebracht.

Und Tatler sagt dazu: “Lightning To The Nations 2020 ist vollgepackt mit Ideen und Riffs aber es wurde auch ganzheitlich gearbeitet und darüber nachgedacht, wie man was machen sollte und deshalb hört es sich wirklich gut an“

Lightning To The Nations 2020 wird am 20. November 2020 über Silver Lining Music veröffentlicht. Erhältlich als CD Digipak, Doppel- Gatefold Vinyl Album, digital und als spezielles D2C Produkt.

Pre-orders hier: https://smarturl.it/DHLTTN2020

Lightning To The Nations 2020 Track Listing:

Lightning to the Nations

The Prince

Sucking My Love

Am I Evil?

Sweet and Innocent

It’s Electric

Helpless

No Remorse

Immigrant Song

Sinner

Rat Bat Blue

Diamond Head sind:

Brian Tatler – Lead &Rhythm Gitarre

Rasmus Bom Andersen – Gesang, Orchestrierung, zusätzliche Gitarren

Karl Wilcox – Schlagzeug

Andrew “Abbz” Abberley – Rhythm& Lead Gitarre

Dean Ashton – Bass, Orgel