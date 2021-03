Korpiklaani Vodka: gewinnt in seiner Kategorie bei den „International World Vodka Awards“

Korpiklaani freuen sich, bekannt geben zu können, dass ihr Korpiklaani Vodka bei den International World Vodka Awards als “Weltweit Bester Wodka“ in der Kategorie “Infused & Botanical“ (Infundiert & Botanisch) ausgezeichnet wurde. http://www.worldvodkaawards.com/winner/Vodka/2021/taste

Man kann durchaus behaupten, dass all die Jahre, in denen die Band die Welt bereist und ein nicht gerade kleines Kontingent an Wodka vernichtet hat, sich nun endlich auszahlen, da die gewonnene Expertise in die Produktion eines preisgekrönten Wodkas eingeflossen ist.

Jarkko kommentiert:

„Wir hatten diverse Sessions mit Samuli, dem Brenner, bei dem wir uns durch verschiedene Versionen des Wodkas probiert haben. Der richtige Anteil von Fichte war enorm wichtig, um die Geschmacksnote exakt hinzubekommen, und sogar minimalste Veränderungen haben das Endprodukt enorm verändert. Wir freuen uns sehr, dass die Jury auf dieselben Dinge wie wir wert gelegt und den Umfang an Liebe und Sorgfalt, der in die Entstehung dieses Wodkas geflossen ist, verstanden hat.“

„Als Korpiklaani vorschlugen, einen Wodka in Kooperation herzustellen, hab ich mich riesig gefreut! Korpiklaani waren in meiner Jugend meine absolute Lieblingsband und ich höre sie immer noch sehr oft. Meiner Meinung nach gehört Fichte zu den finnischsten aller Geschmacksrichtungen und Aromen und passt dazu noch sehr gut zum Look von Korpiklaani, es war also von Anfang an klar, was wir für diesen Wodka benutzen würden. Wir sind selbst losgezogen und haben im Walt Fichtenzweige für die Destillation gesammelt. Das Endprodukt ist ein auf Getreide basierender Wodka, der mit Fichte aromatisiert wurde, waldig und frisch wie ein Wald in der Flasche“, sagt Samuli Peltonummi, der Brennmeister der Pyynikin Distilling Company.

Korpiklaanis Wodka mit Fichten-Aroma wurde Ende August 2020 veröffentlicht und mittels eines Livestreams feierlich vorgestellt.

Der Stream kann weiterhin hier angeschaut werden: www.korpiklaani.live

Das Event fand vor den Biertanks der Brauerei statt. Eine Tour durch die Brauerei & Destille ist im Stream enthalten. Die Pyynikin Brewing Company produziert ebenfalls das Korpiklaani Lager.

