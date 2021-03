Hurricane und Southside: werden ebenfalls auf 2022 verschoben

Wir haben es ja schon befürchtet. Nachdem bereits Rock Am Ring und Rock Im Park auf 2022 verschoben wurden, überrascht es nicht, dass auch das Hurricane Festival und das Southside Festival dieses Jahr nicht stattfinden werden. Auf den Seiten beider Festivals finden sich die entsprechenden Informationen:

Liebes Lockdown-Tagebuch,

heute ist einer der ganz besonders beschissenen Tage. Denn heute müssen wir erneut all die Menschen enttäuschen, wegen denen wir den ganzen Bums hier überhaupt machen. Wir müssen all den Festivalverrückten, den Musikfreaks, den ganzen Livejunkies und Lieblingsgästen da draußen irgendwie verklickern, dass das Hurricane Festival / Southside Festival aufgrund der Infektionslage auf kommendes Jahr verlegt werden muss. Das Hurricane / Southside 2021 ist somit schon jetzt Geschichte. Die Resignation, die durch unsere Homeoffices schwappt, fühlt sich dumpf an und schmeckt nach abgestandenem Bier, viel zu viel Kaffee und Nikotinkaugummis. Wir vermissen das alles so wahnsinnig…