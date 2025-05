Landmvrks: steigen auf Platz 6 der offiziellen deutschen Albumcharts ein

Die französischen Metalcore-Titanen Landmvrks feiern mit ihrem neuen Album The Darkest Place I’ve Ever Been, das auf Platz sechs der offiziellen deutschen Album Charts gelandet ist (Review hier), einen großen Meilenstein. Das Album ist seit zehn Tagen überall über Arising Empire erhältlich und gewinnt weltweit immer mehr an Fahrt.

The Darkest Place I’ve Ever Been ist das bisher intensivste und persönlichste Kapitel von Landmvrks, das rohe Emotionen mit unerbittlicher Klanggewalt verbindet. Mit erdrückenden Singles wie Blood Red, Sulfur, Sombre 16 und A Line In The Dust erkundet das Album Themen wie Verlust, inneres Chaos und existenzielle Verzweiflung – alles in der für die Band typischen Mischung aus Metalcore, Hardcore und Post-Metal.

Der Titeltrack Requiem gießt Öl ins Feuer: ein gnadenloser Ansturm von Aggression, Dringlichkeit und kathartischer Energie, der die Spannung des Albums von Anfang bis Ende messerscharf hält.

Nach einer triumphalen US-Tournee und einer ausverkauften Arena-Show in Paris kommen Landmvrks im Mai nach Australien und treten im Sommer auf zahlreichen Festivals in ganz Europa auf. Die Band hat außerdem die Marke von eine Million monatlicher Spotify-Hörer überschritten – ein Beweis für ihren weltweiten Aufstieg und ihren ungebrochenen Einfluss.

The Darkest Place I’ve Ever Been ist mehr als nur ein Album – es ist ein definierendes Statement von einem der wichtigsten Heavy Acts, die es derzeit in Europa gibt.

Landmvrks live:

24.05 – Hatfield, UK – Slam Dunk Festival

25.05 – Leeds, UK – Slam Dunk Festival

31.05 – Lyon, FR – Slam Dunk Frankreich

02.06 – Mailand, IT – Slam Dunk Italien

07.06 – Danzig, PL – Mystic Festival

09.06 – Dresden, DE – Tante Ju Open Air (mit Stray From The Path, Trophy Eyes)

10.06 – Trencin, SK – Piano (mit Stray From The Path, Trophy Eyes)

11.06 – Dornbirn, AT – Conrad Sohm (mit Stray From The Path)

13.06 – Interlaken, CH – Greenfield Festival

14.06 – Nickelsdorf, AT – Nova Rock

17.06 – Saarbrücken, DE – Garage (mit Paleface Swiss, Stray From The Path, Sperling)

19.06 – Dessel, BE – Graspop Metal Treffen

20.06 – Scheeßel, DE – Hurricane Festival

21.06 – Neuhausen ob Eck, DE – Southside Festival

23.06 – Lund, SE – Mejeriet (mit Cabal)

25.06 – Oslo, NO – Tons of Rock

27.06 – Ysselsteyn, NL – Jera On Air

28.06 – Münster, DE – Vainstream Rockfest

04.07 – Belfort, FR – Eurockéennes

06.07 – Marmande, FR – Garorock

13.07 – La Rochelle, FR – Francofolies

25.07 – Plovdiv, BG – Hills of Rock

01.08 – Wacken, DE – Wacken Open Air

04.08 – Berlin, DE – Huxleys (mit Counterparts, Deez Nuts)

05.08 – Luxemburg-Stadt, LU – Den Atelier (mit Counterparts, Accvsed)

07.08 – Jaroměř, CZ – Brutal Assault

09.08 – Helsinki, FI – Hell-Sinki

14.08 – Dinkelsbühl, DE – Summer Breeze Open Air

15.08 – Sulingen, DE – Reload Festival

16.08 – Charleville, FR – Cabaret Vert

17.08 – Carhaix, FR – Motocultor Festival

18-21 Sept – Louisville, KY, US – Louder Than Life Festival

2-5 Okt – Sacramento, CA, US – Aftershock Festival