Lefutray: kündigen Livealbum an

Lefutray freuen sich sehr über die anstehende Veröffentlichung ihres rein digitale erhältlichen Livealbums Live At Theater Caupolicán bei Massacre Records!

Das Album wird ab dem 29.07.2022 erhältlich sein.

Freut euch auf Liveversionen von neun Songs, die ursprünglich auf den Alben Oath, Unbalance und Human Delusions zu finden sind.

Mit diesen Songs stellen Lefutray auch ihren neuen Sänger Alex Jofré vor, der in die Fußstapfen von Juan Vejar gestiegen ist, der die Band aus gesundheitlichen Gründe verlassen musste.

Alle Songs wurden von Cristian Olivares im Audiocustom Studio gemischt und gemastert. Für die Gestaltung des Coverartworks ist René Bravo verantwortlich.

Hier kann man Lefutrays Live At Theater Caupolicán bereits vorbestellen bzw. sich das Album vormerken » https://lnk.to/liveattheatercaupolican

Live At Theater Caupolicán Tracklist:

1. Intro (Live At Theater Caupolicán)

2. The Wrath (Live At Theater Caupolicán)

3. The World Infected (Live At Theater Caupolicán)

4. The Wolves (Live At Theater Caupolicán)

5. Minds Of Horror (Live At Theater Caupolicán)

6. Sounds Kill (Live At Theater Caupolicán)

7. Labyrinth (Live At Theater Caupolicán)

8. Silent Inferno (Live At Theater Caupolicán)

9. The Mist (Live At Theater Caupolicán)

http://lefutray.cl

https://www.facebook.com/Lefutray