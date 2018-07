DVD – Disc 1:

1. EUROPE – War Of Kings

2. EUROPE – Nothin‘ To Ya

3. UK SUBS – Disease

4. ACCEPT & ORCHESTRA – Breaker

5. NAPALM DEATH – How The Years Condemn

6. JET JAGUAR – Hunter

7. WITCHERY – Witchkrieg

8. E-AN-NA – Sârbă Ciobănească

9. INFERUM – Rotten King

10. NILE – In The Name Of Amun

11. KADAVAR – Doomsday Machine

12. EVIL SCARECROW – Space Dementia

13. CLAWFINGER – Recipe For Hate

14. SONATA ARCTICA – The Wolves Die Young

15. THE AMITY AFFLICTION – The Weigh Down

16. SALTATIO MORTIS – Wo Sind Die Clowns?

17. STEAK NUMBER EIGHT – Your Soul Deserves To Die Twice

18. PARADISE LOST – Embers Fire 19. PRONG – Divide and Conquer 20. APOCALYPTICA – Master of Puppets 21. APOCALYPTICA – Nothing Else Matters 22. SACRED REICH – Death Squad 23. CANDLEMASS – Dark Are the Veils of Death

DVD – Disc 2:

1. ASP – Ich Bin Ein Wahrer Satan

2. ASP – Ich Will Brennen

3. KRYPTOS – Full Throttle

4. TURBONEGRO – Hot For Nietzsche

5. MAX & IGOR CAVALERA – Ratamahatta

6. MAX & IGOR CAVALERA – Roots Bloody Roots

7. RAGE – Spirits Of The Night

8. TANKARD – Rapid Fire (A Tyrant’S Elegy)

9. RUSSKAJA – Traktor

10. TWILIGHT FORCE – Riders Of The Dawn

11. KÄRBHOLZ – Evolution Umsonst

12. HEAVEN SHALL BURN – Voice Of The Voiceless

13. HEAVEN SHALL BURN – Counterweight

14. HAMATOM – Wir Sind Gott

15. HEADCAT – Born To Lose, Live To Win

16. ULI JON ROTH – In Trance

17. AVANTASIA – The Scarecrow

18. KREATOR – Satan Is Real

19. KREATOR – Violent Revolution

20. FIT FOR AN AUTOSPY – Black Mammoth

21. SUBWAY TO SALLY – Sieben

22. WACKEN FAMILY CHOIR MIX – Heroes

