Nothgard: Albumupdate! Albumtitel, Release-Date and Releaseshows veröffentlicht

Bandleader Dom R. Crey: „Wir sind extrem glücklich und stolz endlich mit mehr Infos an unsere Fans rausgehen zu können. Unser 4. Silberling trägt den Namen Malady X und erblickt am 26.10.2018 über Metal Blade Records das Licht der Welt. Erst vor wenigen Tagen haben wir das Album Master erhalten, das von Metal-Koryphäe Jens Bogren angefertig wurde (Amon Amarth, Arch Enemy, Kreator, uvm.).

Und selbstverständlich haben wir auch einige Release-Shows für euch auf die Beine gestellt, um Malady X entsprechend zu feiern. Gemeinsam mit unseren Freunden von Parasite Inc., die ihr neues Album Dead And Alive am 17.08.2018 veröffentlichen, werden die Bühnen ordentlich zum beben bringen.“

Nothgard Line-Up:

Dom R. Crey – Vocals, Lead Guitar, Studio Keyboards

Skaahl – Guitars

Nico Kolja – Bass, Backing Vocals

Felix Indra – Drums

https://nothgard.com/shop/

https://www.facebook.com/Nothgard

https://twitter.com/nothgard

https://www.instagram.com/nothgard

http://www.nothgard.com

Release-Shows:

26.10.2018 Jena (Germany) F-Haus

27.10.2018 Markneukirchen (Germany) Warwick Music Hall

31.10.2018 Lindau (Germany) Vaudeville

01.11.2018 Vöklabrück (Austria) OKH

Kommentare

