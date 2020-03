Mass Hysteria – Best Of + Live At Hellfest

Artist: Mass Hysteria

Herkunft: Paris, Frankreich

Album: Best Of + Live At Hellfest

Spiellänge: CD1 (72:04), CD 2 (62:45), DVD/CD 3 (59:32) / CD 2 und 3 Collectors Item only

Genre: Industrial Metal, Alternative Metal, Nu Metal

Release: 20.03.2020

Label: Out Of Line Music

Link: https://www.facebook.com/masshysteriaofficiel/

Bandmitglieder:

Gesang – Mouss Kelaï

Gitarre – Yann Heurtaux

Schlagzeug – Raphaël Mercier

Bass – Jamie Ryan

Gitarre – Frederic Duquesne

Tracklist:

CD 1

1. L’enfer Des Dieux

2. Chiens De La Casse

3. Vae Soli!

4. L’antre Ciel Ether

5. Derrière La Foudre

6. Se Bruler Sûrement

7. Pulsion

8. Vector Equilibrium

9. Reprendre Mes Esprits

10. Positif A Bloc

11. Mère D’iroise

12. Nerf De Bœuf

13. We Came To Hold Up Your Mind

14 Plus Que Du Metal

15. Même Si J’Explos

16. Furia (Live À l’Olympia)

17. Contradiction (Live À l’Olympia)

CD 2

1. Aromes Complexes

2. L’Homme S’Entête

3. Tout Doit Disparaître

4. Ma Niaque

5. Notre Complot

6. Partager Nos Ombres

7. Matière Noire

8. World on Fire (Live À l’Olympia)

9. Babylone (Live À l’Olympia)

10. P4 (Live À l’Olympia)

11. Donnez vous la peine (Live À l’Olympia)

12. Remède (Live À l’Olympia)

13. Knowledge Is Power (Live À l’Olympia)

14. Respect To The Dancefloor (Live À l’Olympia)

15. Des Nouvelles Du Ciel (Live À l’Olympia)

DVD / CD 3

1. Reprendre Mes Esprits [Live At Hellfest 2019]

2. Positif À Bloc [Live At Hellfest 2019]

3. World On Fire [Live At Hellfest 2019]

4. Vae Soli [Live At Hellfest 2019]

5. Nerf De Bœuf [Live At Hellfest 2019]

6. Se Bruler Sûrement [Live At Hellfest 2019]

7. Tout Est Poison [Live At Hellfest 2019]

8. L’enfer Des Dieux [Live At Hellfest 2019]

9. Chiens De La Casse [Live At Hellfest 2019]

10. Contraddiction [Live At Hellfest 2019]

11. Aromes Complexes [Live At Hellfest 2019]

12. Plus Que Du Metal [Live At Hellfest 2019]

13. Furia [Live At Hellfest 2019]

Gerade frisch auf den Tisch gekommen ist mir die Best Of + Live At Hellfest CD/DVD der französischen Metalband Mass Hysteria.

Erschienen ist das Teil am 20.03.2020 bei Out Of Line Music. Erhältlich ist Best Of + Live At Hellfest als Doppel-Digipak (mit einer CD Best Of Mass Hysteria und einer Live-DVD mit den Auftritten vom Hellfest 2019 und 2013), sowie als limitiertes DIN-A5 Digibook-Boxset (mit zwei Best Of-CDs, einer Live-CD mit dem Hellfest Auftritt von 2019 und der Live-DVD Mass Hysteria Live At Hellfest 2019 & 2013) als Collectors Item.

Im französischsprachigen Raum sind Mass Hysteria bereits seit über 25 Jahren eine Macht im Metalbereich. Die französische Metalband hat nicht nur riesige Festivalbühnen wie das Hellfest oder Sonisphere bespielt, sie haben bereits neun Studioalben und vier Livemitschnitte herausgebracht.

Die vorliegende Veröffentlichung bietet quasi einen Überblick des Schaffens der Band in einer 17 Songs umfassenden Best Of Zusammenstellung, die nicht nur Studiosongs, sondern auch live eingespielte Songs enthält. In der Collectors Edition gibt es noch eine zweite Best Of CD mit weiteren 15 Songs dazu.

Die Best Of CD (oder auch CD’s) sind aus meiner Sicht vielleicht so was wie ein Einsteigerpaket für zukünftige Fans. Ich denke mal, dass die richtigen Fans doch einige Alben dieser französischen Ausnahmeband zu Hause stehen haben. Auf jeden Fall ist die Best Of Compilation ein würdiger Überblick über das Schaffen von Mass Hysteria und deren knallharte und mitreißende Mischung aus groovigen Industrial Metal, Alternative Metal und Nu Metal. Da knallt die Box wirklich an allen Enden und die Zerreißprobe wird gestellt.

Kernstück für mich ist jedoch die DVD mit den Hellfest Aufnahmen. Die sind echt der Brüller und zeigen eindrucksvoll, was für eine geniale Liveband Mass Hysteria sind. Die Franzosen schaffen es, dort eine gewaltige Masse an Fans in Stimmung zu bringen. Die Aufnahmen sind aus meiner Sicht ein sehr überzeugendes Livedokument der Band. Auch dort knallt und groovt es an allen Ecken. Inklusiv eines riesigen geordneten Moshpits mit Sänger Mouss Kelaï in der Mitte, der die Massen antreibt.

In der Collectors Edition gibt es neben der DVD die Liveaufnahme noch zusätzlich auf CD.

Mass Hysteria werden in diesem Jahr auf zwei Festivals in Deutschland und der Schweiz spielen (soweit dies beim jetzigen Stand der Corona-Pandemie überhaupt möglich ist).

Geplant sind das Greenfield Festival in der Schweiz (11.-13.06.2020) und das Summer Breeze Festival in Deutschland (12.-15.08.2020). Wie gesagt, alles nur unter der Prämisse, dass in diesem Sommer Festivals in Europa überhaupt stattfinden. Mass Hysteria sind es allemal wert, einem größeren Publikum vorgestellt zu werden, um eine Massenhysterie zu veranstalten.