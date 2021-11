Filmtitel: Mc Donald & Doods – Staffel 1

Sprachen: Deutsch, Englisch

Untertitel: Deutsch

Laufzeit: ca. 177 Minuten + 11 Minuten Bonusmaterial

Genre: Krimi

Release: 22.10.2021

Regie: Richard Senior, Laura Scrivano

Link: www.edel.com/

Produktion: Edel Germany GmbH

Schauspieler:

Tala Gouveia, Jason Watkins, James Murray

Auch Edel Germany GmbH haben diesen Herbst noch einen Serienstart aus dem Ärmel gezaubert. Die Krimiproduktion McDonald & Doods feiert ihr Debüt, nachdem sie ihre eigentliche Premiere im März 2020 in England gefeiert hat. Die britische Produktion kam dann verhältnismäßig schnell auch bei uns ins TV und lief ab Oktober 2020 im ZDF. Die Serie spielt in der Stadt Bath in Somerset. Der unscheinbare und etwas verschroben wirkende Detective Sergeant Dodds erinnert an die eine oder andere Serie im ähnlichen Format. Mit Jason Watkins, den man unter anderem von The Crown kennt, haben die beiden Regisseure Richard Senior und Laura Scrivano einen optimalen Ermittler für ihre Story gefunden. In fast drei Stunden + Bonusmaterial bekommt der interessierte Krimifan zwei Folgen geboten – das klingt nicht viel, ist für den Anfang aber keine schlechte Ausbeute.

Die Story von McDonald & Doods – Staffel 1:

Die junge Polizistin DCI McDonald springt aus der Großstadt London in das beschauliche Bath, um dort die örtliche Polizei mit ihren Kenntnissen und Charme zu bereichern. Das klingt verdammt kitschig, dennoch startet die Story spürbar bewusst mit dieser Masche. Star, zielstrebig und gewillt, die Karriere positiv zu beeinflussen, bildet sie einen recht forschen wie kalten Charakter. Bei ihrem ersten Fall bekommt sie es direkt mit Sergeant Dodds zu tun. Schüchtern, weniger weltoffen als die junge Frau, ist er für den Job scheinbar gar nicht gemacht. Das ungleiche Team muss bzw. darf nun gemeinsam auf Verbrecherjagd gehen und kommt dabei nicht nur an seine Grenzen. Mit dem feinen britischen Humor schmieden sie eine Allianz, die effektiv mit verschiedenen Ansätzen die Morde aufdecken soll, die das ganze doch so ruhige Örtchen erschüttern und viele Fragen offenlassen.