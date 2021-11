Oil: veröffentlichen Video zu „Life Doesn’t Do“

Der Song Life Doesn’t Do ist die jüngste Veröffentlichung der deutschen Hard Rock Band Oil. Das Power-Trio beeindruckt mit zwei großartigen Sängern – Schlagzeuger Marc Vetter und Gitarrist und Frontman Gert Endres teilen sich in dieser Live-Version, aufgenommen auf dem renommierten WeLive Festival, den Gesang. Bassist Rainer Jauch fasziniert indes mit virtuosem Bassspiel. Besonders herauszustellen: Schlagzeuger Marc Vetter singt hinter seinen Drums den Refrain mit markanter Stimme, während Endres abwechselnd als Sänger und mit Gitarrensoli zu begeistern weiß.

Das Video zum Song entstand im Zuge der Filmserie WeLive (www.welive-festival.com) im Schlachthof Lahr. Der faszinierende Auftritt der Band wurde mit zehn Kameras gefilmt und später als Konzertfilm veröffentlicht. Regie führten die Brüder Pirmin Styrnol und Maik Styrnol vom punchline studio. Der Song Life Doesn’t Do steht jetzt auf YouTube bereit.

Oil ist eine deutsche Hard Rock/Heavy Metal Band aus Lahr in Baden Württemberg. Das Trio aus Süddeutschland spielt Rockmusik im Stil des Hardrock der 1970er Jahre und zeichnet sich durch zweistimmigen Gesang in englischer Sprache aus. Das Markenzeichen der Band ist ein Mikrofonständer in Form einer Tankstellenzapfsäule. In den Jahren 2016 und 2017 spielten Oil Konzerte in Deutschland und auch in Afrika.

Im Sommer 2013 kündigte die österreichische Radiosendung Momente des Sports ein neues, noch namenloses Bandprojekt der ehemaligen Scaramouche-Mitglieder Gert Endres und Marc Vetter an. Endres und Vetter standen bereits von 1984 bis 1993 gemeinsam in der Rock-Formation Acres Wild auf der Bühne, und von 1993 bis 2001 traten die beiden mit ihrer Band Scaramouche auf Festivals und in TV-Shows in ganz Deutschland und Luxemburg auf. Bei der neu gegründeten Band sollte Gert Endres die Rolle des Leadgitarristen und Frontmanns übernehmen, Marc Vetter die Rolle des Schlagzeugers und diverse Gesangsparts. Der Bassist Rainer Jauch komplettierte die Band. Im Dezember 2014 feierte das Trio sein Debüt unter dem Namen Oil im Schlachthof in Lahr. Am 5. Mai 2017 veröffentlichten Oil ihr erstes Studioalbum Feed Your Brains über das Musiklabel BCL Records. Das walisische Rock- und Metal-Magazin Fireworks lobte in seiner Plattenkritik die hervorragenden Sänger und den innovativen Bass. Das deutsche Magazin Gitarre & Bass beschrieb den Stil von Oil als modernen Heavy Rock. Bereits im Herbst 2016 tourten Oil zum ersten Mal durch Afrika. Die Bundeswehr hatte die Band nach Mali eingeladen, um auf dem dortigen Stützpunkt ein Open-Air-Konzert zu geben. Im Jahr darauf stand Oil erneut in Afrika auf der Bühne. Im Jahr 2017 trat die Band in Jordanien auf. Im Januar 2019 produzierte die Lahrer Video- und Audioproduktionsfirma punchline studio im Rahmen eines Auftritts im Schlachthof Lahr den Konzertfilm Oil – Live in Concert. Der Film wurde 2019 als erste Folge der Konzertfilmreihe Live in Concert auf Amazon Prime Video veröffentlicht. Das deutsche Hellfire-Magazin bezeichnete den Film als perfekt geschliffenen Diamanten der Rockmusik. Im Januar 2020 wurde das Live-Album bei verschiedenen Streaming-Anbietern veröffentlicht. Im Sommer 2020 wurden Oil für die 6. Folge der deutschen Konzertfilmreihe WeLive gefilmt.

