Midnight Oil: das neue Album „Resist“ erscheint am 18.02.2022 auf CD und digital

2017 kehrten Midnight Oil nach längerer Auszeit mit einem Pub-Gig in Sydneys legendärem Club Seline zurück. Mitten in diesem schweißtreibenden Set wandte sich Sänger Peter Garrett mit den Worten “Rage, rage, against the dying of the light” an sein Publikum. Er zitierte damit Dylan Thomas’ Gedicht Die gute Nacht, in dem der walisische Poet daran appelliert, sich auch im fortgeschrittenen Lebensalter Angriffslust und Konfliktbereitschaft zu bewahren. Die Band geht in dieser Hinsicht mit gutem Beispiel voran: Auf ihrer Great Circle Tour spielten sie 77 ausverkaufte Shows in 16 Ländern, gingen auf Europatournee und lieferten dann noch einen unvergessenen Gig im Outback ab. Anschließend kehrten sie – zum ersten Mal nach 18 Jahren – wieder ins Tonstudio zurück, um dort 20 neue Songs aufzunehmen.

Der erste Teil der Songs, die dort entstanden, wurde unter dem Titel The Makarrata Project veröffentlicht und erreichte Platz Eins der australischen Charts. Unglücklicherweise wurde die Nachricht über diesen Erfolg vom Tod des langjährigen Bassisten Bones Hillmann überschattet, der am Wochenende des Chart-Einstiegs starb. Trotz dieses Schicksalsschlages und einer globalen Pandemie konnten 2020 die Makkarrata-Liveshows wie angekündigt stattfinden. Hier trat die Band mit ihren musikalischen First-Nation-Mitstreitern auf, um auf das Uluru-Statement of The Heart aufmerksam zu machen, das die Ungleichbehandlung der indigenen Bevölkerung Australiens anprangert.

Jetzt kündigten Midnight Oil an, dass die Band zwölf weitere Songs, die in der erwähnten Studiosession entstanden, auf CD, LP und digital veröffentlichen wird. Das neue Album Resist von Midnight Oil erscheint am 18.02.2022 auf CD und digital, die LP-Version wird am 01.04.2022 veröffentlicht. Midnight Oil werden ihr Album auch bei mehreren größeren Konzerten einem Livepublikum vorstellen.

Das neue Album ist das Statement einer Band, die nach vorne blickt und deren Maxime immer lautete: „Es ist besser, auf den Füßen zu sterben, als auf den Knien zu leben“. Auf Resist beschäftigen sich Midnight Oil wieder mit Themen, die uns alle angehen. So wird im Text der ersten Singleauskopplung Rising Seas kompromisslos über den Klimawandel gesungen. Die Single, die von Warne Livesey produziert wurde, der auch bei Diesel & Dust, Blue Sky Mining und Capricornia betreute, kann ab dem 30.11.2021 vorbestellt werden.

Gleichzeitig kündigte die Band an, dass dies die letzte Tour sein wird, auf der die Fans Midnight Oil live erleben können. Ein Ende der Band ist deshalb aber noch lange nicht in Sicht. Die Mitglieder verfolgen ihre eigenen Projekte weiter, bleiben offen für weitere Zusammenarbeit im Studio und werden gemeinsam für Belange eintreten, die ihnen am Herzen liegen.

Aktuell sind nur für Australien und Neuseeland Tourdaten angekündigt, aber es werden auch internationale Konzerte in Erwägung gezogen, deren Durchführung allerdings von den Covid-Beschränkungen abhängig ist. Die Vorbestellungen für Album und Tour können ab 30.11.2021 vorgenommen werden. Alle wichtigen Infos sind auf www.midnightoil.com/tour/ zu finden.

Rob Hirst:

“Wenn ich zurückblicke, sehe ich ein verschwommenes Bild, erkenne undeutlich Namen und Gesichter: Jim, Pete, Martin, Bear und ich spielen lauten Prog Rock in einer Garage in Chatswood; ich sehe den großartigen Giffo, wie er bei seinem ersten Gig im Royal Antler Hotel abrockt oder Bonesy, der Kopfhörer aufhat, singt und sich gerade unsere Songs draufschafft. Ich sehe unsere Manager in ihren Büros – Gary, Zev und John. Die Tourmanager Constance, Neil und Willie Mac in ihren Autos und Bussen; die Produzenten in ihren Studios: Keith, Lez, Glyn, Nick und Warne. Und ich sehe unsere Crew auf unzähligen Bühnen – Michael, Oysters, Ozzy, Doc, Nick, Jock, Gerry – und so viele andere. Ich sehe die Menschen, die die Welt noch nie zu Gesicht bekommen hat, obwohl sie unsere Maschine am Laufen halten: Stephanie, Wayne, Diana, Arlene, Jonesy, Craig, Geoff H., Chris P., Peter T. und Mel C. Ich sehe unsere Frauen, unsere treuen Freunde und die winzigen Gesichtlein der ‘“Baby-Oils„, die unsere Shows verfolgen – von Sydney über Sao Paulo bis nach Saskatoon. Doch zuallererst sehen meine vom Bühnenlicht geblendeten Augen die ersten beiden Zuschauerreihen bei vielen hundert Gigs: die Midnight Oil-Fans, wie sie ihre Fäuste in die Luft recken, tanzen und so laut singen, dass sie die Band übertönen. Aber ich blicke nicht zurück.”

Peter Garrett:

“Wir wissen alle, dass die Zeit nicht stillsteht. Aber nach vielen gemeinsamen Jahren ist der Bandspirit immer noch so stark wie unsere Musik und unsere Worte. Unsere Ideen und Aktionen sind so spektakulär, wie es uns möglich ist. Wir haben die Menschen auf Wegen erreicht, die wir uns nie hätten vorstellen können. Unser Drang, kreativ zu sein und unsere Stimme zu erheben, ist ungebrochen. Wir hoffen, dass jeder, der das Album hört oder eine der Shows besucht, sich um die Zukunft unseres Planeten Gedanken macht. Wir sind jede Tour so angegangen, als wäre es unsere letzte – und dieses Mal ist es wirklich so weit.”

Jim Moginie:

“Seit unseren bescheidenen Anfängen im Jahr 1977 waren unsere Gigs physisch extrem intensiv und wir wollen nicht das geringste Risiko eingehen, dass etwas von dieser Intensität verloren geht. In den vergangenen fünf Jahren ist viel passiert. Wir haben viel erreicht und mit dem Ableben von Bones auch vieles verloren. Wir scheinen am Ende eines Zyklus angelangt zu sein. Die Gigs werden traurig sein und wunderbar zugleich. Zum Glück sind wir immer noch dazu in der Lage, jedes Haus ordentlich zu rocken und genau das haben wir auch vor. Man könnte es eine Abschiedstournee nennen, aber Midnight Oil werden in irgendeiner Form weiter existieren. Denn wir sind Brüder, wir sind eine Familie.”

Martin Rotsey:

“Ein riesengroßes Dankeschön an alle Fans da draußen. Wir haben so vieles geteilt – die Nächte in den Pubs von Sydney oder die unter freiem Sternenhimmel. Eure Energie hat uns weitergebracht als wir je zu träumen wagten. Wir bedanken uns bei euch allen, egal ob ihr in der ersten Reihe mitten im Getümmel steht oder in den hinteren Reihen unsere Songs mitsingt. Wir bedanken uns bei den Fans auf der Bühne und hinter der Bühne – und bei denen, die uns bei der Rückkehr nach Hause empfangen haben – ihr habt es möglich gemacht, dass wir so weit gekommen sind.”

Resist ist das 15. Album der Band, die 1978 aus der australischen Post-Punk-Szene hervorgegangen war und dann einen unvergleichlichen Siegeszug durch die Pubs und Clubs des fünften Kontinents angetreten hatte. Seither haben Midnight Oil zahllose Song-Klassiker wie I Don’t Wanna Be The One, Power & The Passion, US Forces, Best Of Both Worlds, The Dead Heart, Blue Sky Mine, Forgotten Years, Truganini, Redneck Wonderland, Say Your Prayers veröffentlicht. Dazu gesellte sich erst im letzten Jahr mit Gadigal Land (feat. Dan Sultan, Joel Davison, Kaleena Briggs & Bunna Lawrie ein Track, der von der australischen Plattenindustrie zum „Song of the Year“ gewählt wurde. Ihre LP Diesel & Dust wird auf der Liste der “100 Best Australian Albums Of All Time” auf Platz Eins geführt und der Welthit Beds Are Burning gehört laut der U.S. Rock’n’Roll Hall Of Fame zu den “500 Songs That Shaped Rock’n’Roll”. Der Moment, als Midnight Oil den Track bei den Olympischen Spielen in Sydney performten, hat sich in das Gedächtnis von Millionen von Zuschauern eingebrannt, die das Event mitverfolgten. Sie kamen von den Stränden Sydneys und brachten in den Straßen Manhattans den Verkehr zum Erliegen. Sie haben Fans inspiriert und sind neue Wege gegangen. Wer Midnight Oil auf der Bühne erlebt hat, weiß, welche Power ein Live-Event entwickeln kann, denn sie sind eine Band, die ihre Hörer dazu ermutigt, leidenschaftlich zu leben und Widerstand zu leisten.

Midnight Oil fordert Regierungen dazu auf, den Kohlenstoffausstoß zu verringern und deshalb werden bei der bevorstehenden Tour alle Maßnahmen ergriffen, um Emissionen zu reduzieren oder auszugleichen. Ein Teil der Einnahmen wird Organisationen zugutekommen, die sich mit der Bedrohung der Klimakrise beschäftigen und versuchen, Wege aus der Krise zu finden.

Resist – Tracklist:

Rising Seas

The Barka-Darling River

Tarkine

At the Time of Writing

Nobody’s Child

To the Ends of the Earth

Reef

We Resist

Lost At Sea

Undercover

We Art Not Afraid

Last Frontier