Volbeat: veröffentlichen „Servant Of The Mind“ am 03.12.21

Volbeat veröffentlichen am kommenden Freitag ihr neues Album Servant Of The Mind. Gleichzeitig wird auch das Lyric-Video zu ihrer neuen Single Temple Of Ekur erscheinen. Zu den Streams gelangt ihr über diesen Link: https://volbeat.lnk.to/SOTM

Außerdem hat die Band für 2022 zwei Shows in Deutschland bestätigt:

02.06.22 Hannover, Expo Plaza

14.06.22 Berlin, Wuhlheide

Tickets sind ab soforthier erhältlich.

Vor kurzem kündigte die Band außerdem für das Jahr 2022 eine Co-Headliner-Tour mit Ghost durch US-Arenen an. Als Special Guest sind Twin Temple dabei, auf dem Plan stehen unter anderem Seattle, Denver, Chicago, Houston und Phoenix. Die Tourdaten findet ihr hier: https://www.volbeat.dk/us/dates/

Mehr zu Volbeat gibt es hier:

