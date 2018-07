Die Nürnberger Metaller MELOCO werden nach ihrem erfolgreichen Debütalbum „Port Noir“ auch ihr zweites Album via Boersma Records veröffentlichen. Das neue Werk soll Anfang 2019 erscheinen und dürfte dem Stil der Franken entsprechend, wieder auf offene Ohren stoßen.

MELOCO selbst dazu:

„Wir freuen uns euch mitzuteilen, dass wir auch unser zweites Album in Zusammenarbeit mit Boersma-Records veröffentlichen werden. Anfang 2019 kommt die neue Platte dann in die Läden. Um die Wartezeit ein bisschen zu verkürzen, lassen wir uns dieses Jahr noch ein paar Mal live blicken – checkt die Dates:“

07.09 B-Hof – Würzburg

mit Drowning in you

08.09 Wallesau ist blau – Wallesau

u.a. mit Shark Tank, Kafkaesque

13.10 G6 Metalfest – Neumarkt

u.a. mit Author’s Empire, Vera Lux

14.12 Rosis – Dresden

mit Empre of Giants, Last remaining light

15.12 Luise – Nürnberg

mit Empre of Giants, Last remaining light

