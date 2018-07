Walking Dead On Broadway: Neues Album „Dead Era“ am 28.09. bei Long Branch Records

Walking Dead On Broadway: Neues Album „Dead Era“ am 28.09. bei Long Branch Records

Der Broadway ist bekannt als das Herz der amerikanischen Theaterindustrie und wird oft als Synonym für herausragende und kritische Unterhaltung genutzt. WALKING DEAD ON BROADWAY verfolgen die Idee dieser ehrlichen und unverfälschten Art der Kunst. Gegründet in 2009 veröffentlichte die Band ihr erstes Lebenszeichen mit der Mini-CD „Welcome To Corpse Wonderland“ (2012), gefolgt von ihrem Debütalbum „Aeshma“ (2014). Im Anschluss daran folgten Shows auf den großen Festivals wie With Full Force, Wacken und Summer Blast und Supportshows für Genregrößen wie Suicide Silence, Caliban, Eskimo Callboy oder Whitechapel. Nach einer kurzen Livepause veröffentlichte WDOB ihr Zweitwerk „Slaves“ (2016). Nun, knappe zwei Jahre später, unterschrieb die Band einen weltweiten Vertrag mit Long Branch Records und wird am 28.09.2018 ihr neues Album auf die Welt loslassen.

Das Album mit dem Namen „Dead Era“ markiert hierbei eine Zeitenwende für die Band. Mit dem neuen Sänger Nils Richber legt die Band mit dem neuen Silberling auch ihre Stilrichtung neu fest und verabschiedet sich weiter vom traditionellen Deathcore.

Pre-Order

„Dead Era„-Tracklist:

Dead Era Red Alert Hostage To The Empire Our Labour, Our Idol, Our Pride Punish The Poor Gospel Of The Kingdom Song Of Courage The Fire Never Lies Anti-Partisan Standstill Dead End Utopia Your God Is A Tyrant Benevolent Warfare

Vor dem Albumrelease spielt die Band noch zwei Festivalshows in Deutschland, bevor es dann im Dezember auf Japantour geht, um ANNISOKAY zu supporten! Hier die Daten:

03.08.2018: Wacken Open Air

24.08.2018: Reload Festival

06.12.18 – JP – Sendai – Macana

07.12.18 – JP – Tokyo – Garret Udagawa

08.12.18 – JP – Osaka – Shinsaibashi Varon

09.12.18 – JP – Tokyo – Zirco

WALKING DEAD ON BROADWAY sind:

Nils Richber – Vocals

Michael Kalusche – Guitar

Maximilian Kette – Guitar

Kevin Klemm – Bass

Stephan Hoffmann – Drums

Kommentare

Kommentare