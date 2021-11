Fazit

Das Unheimliche Wesen Aus Einer Fremden Welt mit der Handschrift von H.P. Lovecraft bleibt ein Klassiker, den man als Sci-Fi Verrückter kennen muss. Umso gespannter war ich über diese neue Dokumentation und wohin die Reise in 90 Minuten gehen wird. Memory - Über Die Entstehung Von Alien bündelt viele Hintergrundinformationen, geht dabei für meinen Geschmack manchmal etwas zu weit vom eigentlichen Film weg. Die Story greift viele Fakten auf, die für das Genre zwar sehr wichtig sind, aber nicht das Grundgerüst des Films von 1979. Irgendwo dazwischen wird der süchtige Alien-Junkie in den Prozess der Entstehung mit aufgenommen und kommt allemal auf seine Kosten. Gut aufgehoben kann man über das Niveau nicht meckern. Die Daten und Fakten werden gut verpackt. Die Interviews werden zum Herzstück und drücken dem Konsumenten den Finger in die Alien-Wunde. Die Enttäuschung liegt maximal in dem Punkt, dass man noch mehr Stoff hätte bekommen wollen. Auf der anderen Seite hätte das wiederum das Ziel verfehlt. Für H.P. Lovecraft und Fans von Das Unheimliche Wesen Aus Einer Fremden Welt definitiv ein zwingendes Muss!