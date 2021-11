Sabaton: kündigen Live Doppel-DVD & BluRay „The Great Show“ + „The 20th Anniversary Show“ für den 19.11. an

Heute kündigt die schwedische Multi-Platin-Metal-Band Sabaton die limitierte Live-Doppel-DVD/Blu-Ray The Great Show und The 20th Anniversary Show an, die beide am 19. November über Nuclear Blast erscheinen werden. Beide Shows wurden während der großen Welttournee The Great Tour der Band aufgenommen, die sich 2019 und 2020 über zwei Jahre erstreckte. Bei beiden Shows trat die Band mit phänomenalen Gastmusikern auf und unten findet ihr die komplette Setlists beider Konzerte. Der Vorverkauf startet heute unter diesem Link: https://sabat.one/TheGreatShow



The 20th Anniversary Show (hier geht’s zum Trailer) besteht aus Sabatons atemberaubendem, zweistündigem Headline-Konzert, das vor 75.000 Fans auf dem deutschen Wacken Open Air stattfand – welches zufälligerweise im selben Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feierte – und am 1. August 2019 gedreht wurde. The Great Show hingegen, die eine Laufzeit von ca. 90 Minuten präsentiert, wurde bei Sabatons ausverkauftem Konzert in der O2 Arena in Prag am 26. Januar 2020 für die Ewigkeit festgehalten. Mit zwei abwechslungsreichen Setlists, die aus jeder Ecke der bisherigen Bandgeschichte etwas bieten, ist The Great Show und die auf jeweils 9000 Exemplare limitierte 20th Anniversary Show entweder einzeln erhältlich, oder zusammen im Doppelpack als The Great Show Stage Collector’s Edition-Boxset (limitiert auf 5000 Exemplare) erhältlich. Das Set bietet eine Bausteinversion der Band und der Bühnen, mit dem Fans ihr eigenes Konzert nachbauen können.

Für den Großteil des Wacken-Konzerts übernahm Sabaton beiden Hauptbühnen des Festivals, die nebeneinanderstehenden Faster– und Harder-Stages und waren somit der erste Künstler in der 30-jährigen Geschichte von Wacken, der beide Bühnen gleichzeitig nutzte. Auf der Faster Stage traten Sänger Joakim Brodén, die Gitarristen Chris Rörland und Tommy Johansson, Schlagzeuger Hannes Van Dahl und der 20-stimmige Great War Choir in verschiedenen Militäruniformen auf. Zur gleichen Zeit stand Bassist Pär Sundström auf der Harder Stage und performte dort mit den früheren Sabaton -Mitglieder Thobbe Englund und Rikard Sundén/Gitarren, Daniel Mÿhr/Keyboards und Daniel Mulback/Schlagzeug – gemeinsam brachten die neun Musiker inklusive des gigantischen Chors eine noch nie dagewesene Show auf die Bretter. Zudem wurden Sabaton von der international gefeierten Grammy-nominierten Cellistin Tina Guo bei der Zugabe begleitet. Prags The Great Show hingegen vereinte Sabaton mit Finnlands mehrfach mit Platin ausgezeichneten Cello-Rockern Apocalyptica, die mehrere Sabaton-Songs mit mitreißendem Streich-Orchester unterlegten.



Nach der Veröffentlichung von ihrem neuestem Chartstürmer-Album The Great War, legte die Band mit The Great Tour die Messlatte für die Live-Rock’n’Roll-Bühnenproduktion himmelhoch. Beide DVD/BluRay-Sets fangen das visuell elektrisierende Live-Erlebnis einer Sabaton-Show perfekt ein. Sabatons cineastische Songs entführen Fans direkt auf das Schlachtfeld und führen den Schrecken des Krieges sowie Heldentaten und Tapferkeit vor Augen, während jeder Track auf historischen Fakten basiert und wie durch die Augen der jeweiligen Soldaten an der Front dargebracht wird. Für The Great Tour und wie auf diesen beiden DVD/Blu-Ray-Sets zu sehen ist, wurde Sabatons Live-Bühnenproduktion wie ein Schlachtfeld dargestellt: Mit Stacheldraht über der Bühnenvorderseite, Unmengen von Sandsack-Barrikaden, Mikrofonständern in Anlehnung an die Gewehre und Grabengeschütze der damaligen Zeit. Zudem ein zwei Tonnen schwerer Militärpanzer mit einer Ladung Raketenwerfern und Pyros, der gleichzeitig als Drumriser dient, ein Keyboard, das in den Körper des ikonischen blutroten Dreideckers des Roten Barons eingebaut ist, und Brodén, bewaffnet mit einer riesigen Panzerfaust.



Erlebt Rock’n’Roll auf höchstem Level!

The 20th Anniversary Show(Wacken) – Tracklist:



Ghost Division

Winged Hussars

Resist And Bite

Fields Of Verdun (with Thobbe Englund)

The Red Baron

The Price Of A Mile

Bismarck

The Lion From The North

Carolus Rex

40:1

The Last Stand

The Lost Battalion

Drum Battle (Hannes Van Dahl vs. Daniel Mullback)

Far From The Flame

Panzerkampf

Night Witches

The Art of War

82nd All The Way

Great War

Attero Dominatus



Encore:

Primo Victoria

Swedish Pagans (with Tina Guo)

To Hell And Back (with Tina Guo)



The Great Show (Prague) – Tracklist:

Ghost Division

Great War

The Attack Of The Dead Men

Seven Pillars Of Wisdom

The Los Battalion

The Red Baron

The Last Stand

Far From The Flame

Night Witches

Angels Calling (with Apocalyptica)

The Price Of A Mile (with Apocalyptica)

The Lion From The North (with Apocalyptica)

Carolus Rex (with Apocalyptica)



Encore:

Primo Victoria

Bismarck

Swedish Pagans

To Hell And Back

Sabaton st eine fünfköpfige Heavy Metal Band aus Falun in Schweden. Seit der Gründung der Band im Jahr 1999, haben Sabaton bereits mit vier Alben Platinstatus erreicht und eindrucksvolle Konzerte in mehr als fünfzig Ländern gespielt. Das neunte Album der Band, The Great War, welches am 19. Juli 2019 erschien, ist ein musikalisch virtuoses Konzeptalbum, welches die düstere Atmosphäre des Ersten Weltkriegs aufgreift – und damit den einzigartigen Stil der Band, unvergessene Geschichten der gnadenlosen Kriegsschauplätze auf der ganzen Welt zu erzählen, beibehält.

Sabaton, welche ihre Heimat beim weltweit größten Metal-Label Nuclear Blast Records haben, spielten nach der Veröffentlichung The Great Tour auf zahlreichen großen europäischen Festivals sowie in Nordamerika und Osteuropa.



Sabaton nutzten die „Covid-Auszeit“, um einige Stand-Alone Singles und Musik Videos zu veröffentlichen. Ihr erstes post-pandemisches Konzert spielte die Band am 9. Juli vor 40.000 Fans als Headliners des Exit Festivals in Serbien. Die Band wird im Januar Februar auf einer Headlinertour 29 verschiedene Städte in Schweden bespielen, sowie kurze Zeit später zur monumentalen Tour To End All Tours aufbrechen, die am 4. März ihren Anfang in Norwegen nimmt.



Und wie ihr euch vorstellen könnt … Ein Ende ist für den Weg dieser unaufhaltsamen Kriegsmaschine noch lange nicht in Sicht!



The Tour To End All Tours

w/ The Hu, Lordi

presented by Cobra Agency

04.03.2022 Norway – Oslo – Spektrum

05.03.2022 Sweden – Stockholm – Avicii Arena

06.03.2022 Denmark – Copenhagen – Royal Arena

08.03.2022 Germany – Hamburg – Barclays Arena

09.03.2022 Luxembourg – Esch zur Alzette – Rockhal

11.03.2022 Germany – Berlin – Mercedes Benz Arena

12.03.2022 Czech Republic – Prague – O2 Arena

13.03.2022 Hungary – Budapest – Arena

15.03.2022 Italy – Milan – Lorenzini District

16.03.2022 Switzerland – Geneva -Arena

18.03.2022 UK – London – Wembley Arena

19.03.2022 UK – Leeds – First Direct Arena

20.03.2022 UK – Cardiff – Motorpoint Arena

22.03.2022 UK – Glasgow – Hydro

24.03.2022 Belgium – Antwerp – Sportpaleis

25.03.2022 Netherlands – Amsterdam – Ziggo Dome

26.03.2022 Germany – Leipzig – Quarterback Immo.Arena

28.03.2022 France – Paris – La Seine Musicale

30.03.2022 Austria – Vienna – Stadthalle

31.03.2022 Germany – Munich – Olympiahalle

01.04.2022 Germany – Cologne – Lanxess Arena

02.04.2022 Germany – Hannover – ZAG Arena

04.04.2022 Poland – Krakow – Tauron Arena

06.04.2022 Estonia – Tallinn – Saku Arena

08.04.2022 Finland – Kuopio – Kuopio Hall

09.04.2022 Finland – Helsinki – Hartwall Arena



Tickets sind hier erhältlich

https://www.sabaton.net/tour/