„Metal Frenzy Open Air 2018 vom 28. Juni – 30. Juni in Gardelegen wieder mit Autogrammsessions“

Festivalname: Metal Frenzy Open Air 2018

Bands: Death Angel, Lordi, Eisregen, Turisas, Venom Inc., Grave, Torfrock, J.B.O., Holy Moses, Dying Empire, Brutaly Will Prevail, Get The Shot, Debauchery, Freedom Call, Milking The Goatmachine, Kneipenterroristen, Deserted Fear, Stormwarrior, Paragon, Obsccurity, Minas Morgul, Nailed To Obscurity, Gutalax, Eis, Warpath, Headshot, Blossom 6, Dystopolis, Invoker

Ort: Am Erlebnisbad, Magdeburger Landstraße 20, 39638 Gardelegen

Datum: 28.06. – 30.06.2018

Kosten: 66,66 € VVK inkl. Campen

Genre: Hard Rock, Heavy Metal, Thrash Metal, Hardcore, Extreme Metal, Dark Metal, Viking Metal, Death Metal, Deutschrock, Fun Metal, Grindcore, Power Metal, Speed Metal, True Metal, Black Metal, Pagan Metal, Melodic Death Metal

Veranstalter: JaWis event

Link: www.metal-frenzy.de

Das Metal Frenzy in Gardelegen feiert ein kleines Jubiläum. Vom 28. Juni – 30. Juni 2018 findet das fünfte Metal Frenzy statt. Feiert ab und lasst die Haare kreisen! Zum Vorbericht von Time For Metal geht es hier.

Wie im letzten Jahr wird es wieder Autogrammsessions geben!

Hier die Übersicht:

Donnerstag, 28.06.2018

15:40 – 15:55 Invoker

17:20 – 17:35 Holy Moses

18:00 – 18:15 Stormwarrior

18:30 – 18:50 Death Angel

19:20 – 19:35 Turisas

20:00 – 20:20 Warpath

22:00 – 22:15 Freedom Call

Freitag, 29.06.2018

14:30 – 14:45 Dystopolis

16:40 – 16:55 Dying Empire

17:50 – 18:05 Obscurity

20:30 – 20:45 Kneipenterroristen

00:00 – 00:15 J.B.O.

Samstag, 30.06.2018

14:20 – 14:35 Blossom 6

16:40 – 16:55 Eis

17:50 – 18:05 Nailed To Obscurity

18:20 – 18.35 Minas Morgul

19:00 – 19:15 Paragon

19:30 – 19:45 Eisregen

20:20 – 20:35 Deserted Fear

21:40 – 21:55 Debauchery

Das Metal Frenzy ist das ideale Open Air für alle Metalheads, die es lieber gemütlicher und familiärer haben und auf ein riesiges Volksfest mit überzogenen Preisen verzichten möchten. Dabei aber trotzdem auf ihre Kosten kommen und international herausragende Bands erleben. Time For Metal wird dabei sein!

