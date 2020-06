Metal Frenzy Open Air – Streaming Edition am 12.06. und 13.06.2020

Festivalname: Metal Frenzy Open Air – Streaming Edition

Bands: Excrementory Grindfuckers, Warpath, Crushing Caspars, Critical Mess, Disbelief, Kneipenterroristen, Krawallbrüder, Godslave

Ort: Nord Sound Show Room Oebisfelde und Corona Concerts Studio

Datum: 12.06.2020 – 13.06.2020

Kosten: freier Zugang zum Stream

Genre: Grindcore, Fun Metal, Thrash Metal, Speed Metal, Doom Metal, Hardcore, Death Metal, Deutschrock

Besucher: ca. 666 Besucher

Veranstalter: Metal Frenzy (https://www.metal-frenzy.de/)

Fotos : Kai Kestner Photography (https://schwarzer-bock.de/index.php) (in Galerie)

Links: https://www.metal-frenzy.de/metal-frenzy-live-streaming-edition/

http://www.grindfuckers.de/

https://de-de.facebook.com/WarpathHamburg/

https://www.warpath-germany.com/

https://de-de.facebook.com/crushingcaspars/

https://de-de.facebook.com/CriticalMessOfficial

https://www.facebook.com/disbelief.official/

https://disbelief.de/

https://www.krawallbrueder.com

https://www.kneipenterroristen.org

https://godslave.de/

Setlisten 12.06.2020:



Excrementory Grindfuckers

Warpath

Crushing Caspars

Critical Mess

Final Countdown

Wir Sind EGF

Brandschatzen

Schnaps

Nein, Kein Grindcore

Looking For Grindcore

Philosofotze

Is Aber Nich

Und Jetzt Schön Crack

Arbeit

Taschengeld

Tequila

Du Hast Den Alkohol

Halb & Halb

Picknick

Fata Morgana

Staatsgrind Nummer 1

Metal Im Blut Final CountdownWir Sind EGFBrandschatzenSchnapsNein, Kein GrindcoreLooking For GrindcorePhilosofotzeIs Aber NichUnd Jetzt Schön CrackArbeitTaschengeldTequilaDu Hast Den AlkoholHalb & HalbPicknickFata MorganaStaatsgrind Nummer 1Metal Im Blut

Into the Dark

Back To Zero

Filthy Bastard Culture

Extend

Massive

Against Everyone

That´s For Me

Paranoia

F.U.

Crossing

God Is Dead Into the DarkBack To ZeroFilthy Bastard CultureExtendMassiveAgainst EveryoneThat´s For MeParanoiaF.U.CrossingGod Is Dead

What The Hell

Information Overload

Doglike

No Regrets

Caspars Attack

The Fire Still Burns

Provocation

Baltic Sea For Life

Good Morning

Eye For An Eye What The HellInformation OverloadDoglikeNo RegretsCaspars AttackThe Fire Still BurnsProvocationBaltic Sea For LifeGood MorningEye For An Eye

Intro

Revolution 5

Feasting

Gluttony

Echo

Intro Oblivison

Demise

Cut The Cord

Generation Fork

Made Man Machine Made Man

Pansperm

Setlisten 13.06.2020:



Disbelief

Kneipenterroristen

Krawallbrueder

Godslave

The Ground Collapses

The Awakening

The Symbol Of Death

Scaring Threat

The Waiting

One By One

66 Sick

Rewind It All The Ground CollapsesThe AwakeningThe Symbol Of DeathScaring ThreatThe WaitingOne By One66 SickRewind It All

Mein Letztes Bier

Excalibur

Wir Schaffen Das

Einkehr

Wahre Götter

Alte Schule

Song Für Dich

Hamburg (Mein Zuhaus)

Auf Die Kollegen

Sie Kam Zu Mir Am Morgen

Euer Liebstes Sorgenkind

Nüchtern Bin Ich Schüchtern

Holstenfetischisten Mein Letztes BierExcaliburWir Schaffen DasEinkehrWahre GötterAlte SchuleSong Für DichHamburg (Mein Zuhaus)Auf Die KollegenSie Kam Zu Mir Am MorgenEuer Liebstes SorgenkindNüchtern Bin Ich SchüchternHolstenfetischisten

Alerta

Unbeugsam

Auf Messers Schneide

So Wahr Mir Gott

Zweite Heimat

Das Elfte Gebot

Wenn Du Gehst

Der Ewigkeit Entgegen

Immer Wenn Ich Trinke

Krawallbrüder

Heute – Morgen – Für Immer

Einer Der Letzten AlertaUnbeugsamAuf Messers SchneideSo Wahr Mir GottZweite HeimatDas Elfte GebotWenn Du GehstDer Ewigkeit EntgegenImmer Wenn Ich TrinkeKrawallbrüderHeute – Morgen – Für ImmerEiner Der Letzten

Intro

Full Force Forward

Insomniaddict

Green Zone

Demon

Burn You All (mit Britta von Critical Mess)

Bloodbound Pack

S.O.S. (Slave Our Souls)

Thrashed To The Max

Born To Fight

Scholar Eclipse

Metal Frenzy Open Air – Streaming Edition Tag 1, 12.06.2020

Das zweite Juniwochenende steht an und eigentlich….ich denke, den Rest kann ich jedem Leser ersparen. Die Macher vom Metal Frenzy organisierten mit dem Nordsound Showroom in Oebisfelde ein online Metal Frenzy. Für mich war natürlich klar, dass ich mir Bands wie Warpath und Disbelief auf jeden Fall geben werde.

Britta von Critical Mess und Suzen moderieren die Einleitung und es gibt etwas neue Musik per Video von Die Kreatur. Das ist ein Projekt von Dero Goi (Oomph) und Chris Harms (Lord Of The Lost). Meinen Geschmacksnerv trifft es allerdings nicht. Dann werden die Excrementory Grindfuckers aus Hannover vorgestellt. Die Truppe wurde 2001 gegründet, und bisher wurden neun Langeisen auf den Markt geworfen. Ihren letzten Gig hatten die Herren am 29.02.2020.

So geht es dann in den ersten Stream und es geht mit einem vergrindeten Cover los. Allerdings hört man nur die Gitarren. Gesang kommt überhaupt nicht an. Bei Wir Sind EGF kommt irgendwann der Gesang dazu, die Abstimmung ist aber ziemlich schlecht. Also eigentlich so, wie bei vielen Vorbands und normalen Gigs in Clubs. Bei der Art der Musik ist es aber nicht so wild, die Herren bieten ja mehr oder weniger eine Art Spaßmusik als Grindcore. Rob an Mikro und Gitarre ist übrigens das einzig verbliebene Gründungsmitglied.

So ballern sich die Herren ca. 45 Minuten durch den Saal. Der Stream hat leider einige technische Probleme. Es gibt Standbilder, ein gewisses Schnarzen ist im Sound vorhanden. Da hatte ich schon deutlich bessere Streams, aber auch hier lernen Bands, Techniker etc. gerade neu dazu. Dass bei einer Premiere nicht alles perfekt klappt, gehört zum Leben. Die Truppe haut dem Zuhörer und -seher einen textlich hochtrabenden Track nach dem anderen um die Ohren. Titel wie Schnaps oder Und Jetzt Schön Crack geben die Richtung vor. Bei Tequila fliegen Funkenfontänen aus dem Gitarrenhals und eine Mini Wall of Death der beiden Sänger gibt es auch noch zu bewundern. Allerdings ist das nicht unbedingt meine Musikwelt. Nach dem Gig gibt es noch ein Interview, etwas aus der Konserve, bevor die nächste Band am Start ist.

Gute Bekannte stehen als Nächstes auf der Bühne. In der Corona Zeit berichteten wir bereits mehrfach über Dirk „Dicker“ Weiß und seine Band im Rahmen des Streamingkonzerts aus dem Bambi Galore in Hamburg (Klick). Im Gegensatz zum Konzert im Mai ist nun ja etwas mehr erlaubt. Die Setlist startet zunächst aber identisch mit Into The Dark und Back To Zero. Dann gibt es die erste Veränderung, denn es folgt Filthy Bastard Culture sowie die beiden Tracks vom zweiten Album mit Extend und Massive. Die Qualität des Streams ist besser geworden, aber nach wie vor gibt es Stillstand der Bilder. Das soll auch für den Rest des Abends so bleiben. Im Chat zeigen sich einige Teilnehmer überrascht über Warpath. Tja, die alten Bands halt. Da kommt immer noch ein Brett. Reborn fehlt heute auch in der Setlist, ansonsten ähnelt die Show dem Auftritt im Bambi Galore. Zu F.U. kommt die Ansage wieder von Sören, anschließend stellt Dirk „Dicker“ Weiss die Band vor und mit God Is Dead geht die Show zu Ende. Die Abmoderation startet jedoch etwas zu früh und so bleibt die letzte Minute des Tracks den Zuschauern verborgen. In der Pause gibt es wieder ein paar Infos, ein Interview mit Dirk „Dicker“ Weiss über Topics wie das Privileg Livekonzerte erleben zu dürfen und dann wird die nächste Band anmoderiert.

Die kommt aus Rostock und bietet einen Mix aus Hardcore, Crossover und Thrash. Die Crushing Caspars spielen zu ihrem 25. Bandjubiläum die heutige Show. Das hatten sich die Herren um Mastermind Snoopy sicher anders vorgestellt. Die Herren von der Ostsee starten mit What The Hell (Fuck The World – No Regrets, EP 2014) gefolgt von Information Overload (Back To The Roots… Nevertheless Up To Date, 2010) und Doglike (Full Flavour, 2001). Der Sound wird etwas besser, die Problematik mit den „Standbildern” und dem stockenden Stream bleibt jedoch. Es gibt einen Abriss der letzten 20 Jahre Bandgeschichte und den vier Langeisen plus eine EP. Höhepunkte sind Tracks wie Caspars Attack (Full Flavour, 2001) und der Titelsong der 2007er Scheibe Baltic Sea For Life als Hommage an die Region Rostock. Mit einer klaren Aussage bezüglich zum aktuellen Thema Rassismus in Deutschland bzw. den USA geht es in Richtung Zielgerade und der letzten Nummer Good Morning (Full Flavour, 2001). So endet also das Konzert der Rostocker Band zu ihrem Dienstjubiläum. Britta interviewt Snoopy nach dem Gig – hier muss ich allerdings sagen mehr schlecht als recht – was wohl damit zusammenhängt, dass Britta nun gleich selbst auf die Bühne muss und wohl etwas nervös ist. Während eines Videos bricht der Stream komplett ab und wird neu gestartet. Angeblich gab es wohl ein Problem bezüglich der Ausstrahlung des Videos und der Rechte an diesem Video. Egal, wichtig ist, dass die nächste Band wieder zu sehen ist.

Critical Mess kommen aus Hannover (laut Facebook aus dem Landkreis, genauer gesagt aus Isernhagen) und wurden 2012 gegründet. Bis man ein stabiles Line-Up hatte, dauerte es etwas. Seit 2016 ist man nun unterwegs auf großen und kleinen Bühnen und brachte in der Zeit zwei Longplayer auf den Markt (Human Præy 2018 und Man Made Machine Made Man 2019). Die Truppe um Frontfrau Britta spielt einen Death Metal und als Vorbilder bzw. einflussreich werden Namen wie Dying Fetus, Cannibal Corpse oder Obituary genannt. Nach einem kurzen Intro geht es mit Revoluton 5 von 2019er Langeisen los. Der Sound ist nun mittlerweile stabil, die Problematik beim Stream bezüglich Standbild ab und wann bleibt uns auch nach dem Neustart erhalten. Mit Feasting und Gluttony geht es zum Erstling Human Præy aus dem Jahre 2018. Im Chat wird ein Vergleich mit Arch Enemy angesprochen. Nun, dass Arch Enemy eine ganz andere, deutlich melodischere Musik machen und dass das Gitarrenspiel ein völlig anderes ist, spielt anscheinend eine untergeordnete Rolle. Hauptsache eine Dame steht auf der Bühne und singt guttural. Mehr Gemeinsamkeiten kann ich auf den ersten Blick nicht feststellen. So knurrt sich Britta mit ihren Mitstreitern durch das Programm der zehn Tracks. Es gibt auch mal ein Fehler im Ablaufprogramm, als eine Gitarre bereits einen Titel weiter ist als der Rest der Combo. Über Cut The Cord, Generation Fork, dem Titeltrack des 2019er Werks Made Man Machine Made Man geht es zur Zugabe mit Pansperm, eine recht schnelle Nummer, die sich ihren Weg durch die Location ballert. So geht der erste Tag des Metal Online Frenzy zu Ende. Jede Band hatte ca. die gleiche Spielzeit zwischen 40 und 50 Minuten. Suzan und Britta sorgen für die Abmoderation und den Verweis, dass es wohl eine Weltpremiere ist, acht Bands über zwei Tage als Streamingfestival anzubieten. Spenden bzw. Merch inkl. Streamingshow Merch zur Unterstützung des Frenzys kann hier (Klick) erworben werden, und hilft Künstlern wie Veranstaltern in der aktuellen Situation natürlich sehr. Die Streams sind alle nach wie vor online. Die ersten drei Bands gibt es hier: Klick

Critical Mess nach dem Neustart des Streams hier: Klick

Metal Frenzy Open Air – Streaming Edition Tag 2, 13.06.2020

Der zweite Tag des online Metal Frenzys leidet unter schlechtem Wetter. Kein Witz, auch online kann man darunter leiden. Hier verzog sich das Gewitter kurz nach Start des Streams, aber wir hatten sogar einen kurzzeitigen Blackout nach einem Blitzschlag. Egal, der Stream steht und nach einem Gespräch mit Jagger und Co. geht es in das Studio der Corona Concerts, wo Disbelief den heutigen Tag eröffnen. Auch Disbelief hatten wir bereits im Onlinestream (Klick). Wir stellten Jagger und Co. auch vor und so können wir uns gleich der Musik widmen. Der Titeltrack des aktuellen Langeisens The Ground Collapses ist der Opener des Gigs und die ersten Worte auf der Bühne sind „All we want – is to live, All we want – it’s our fault, All we want – to destroy ourselves, All we want – mother earth to reign again, Fires – they are burning”. Viel besser kann man in der aktuellen Situation nicht starten. Leider sorgt das Wetter dafür, dass der Stream mehrfach stockt bzw. dann sogar ganz ausfällt. So habe ich drei parallele Streams über YouTube, Facebook und Corona Concerts offen. Da das Wetter im Süden anscheinend besser ist, läuft nur der Stream von Corona Concerts. Der zweite Track, The Awakening, ebenfalls vom neuen Album, lässt sich leider kaum bis gar nicht verfolgen, da ich mit den verschiedenen Streams kämpfe. Jagger begrüßt die Zuseher und bedankt sich bei Norman von Warpath für die Connection. Dann geht es zum 2017er Titeltrack The Symbol Of Death, bevor es mit Scaring Threat und The Waiting zwei weitere Titel der aktuellen Scheibe zu hören und sehen gibt. Die Qualität des Streams, wenn er denn stabil läuft, ist auf der Corona Concerts Page besser als auf dem YouTube-Kanal, allerdings ist der Sound nicht wirklich top und das Ganze kommt recht leise aus meinen Boxen. Einen Lacher liefern die Herren. Man verhaspelt sich in seiner eigenen Setlist. Anstatt Rewind It All (66 Sick, 2005) ertönt der Titeltrack als vorletzter Song. So wird hier kurzfristig improvisiert und Rewind It All erfolgt als letzter Track. Mir fehlt aber eindeutig Navigator. Die Truppe verabschiedet sich und der Stream geht in Oebisfelde weiter.

Nun folgen zwei Bands, die bei einem normalen Festivalbetrieb „meine Pause“ gewesen wären, oder wenn ich darüber berichte, Bilder machen und dann Pause. Als Nächstes kommen die Kneipenterroristen aus Hamburg auf die Bühne. Nun ja, über Musikgeschmack lässt sich ja bekanntlich vorzüglich streiten. Ich finde die Herren einfach nur grausam mit ihren drei Themen bzgl. Songwriting und sehr simpler Rockmusik dazu. Die Setlist ist vorhanden und der Stream ebenso. Wer mag, kann sich ja dort vergnügen. Für mich ist das einfach nix.

Es folgt wieder die Schaltung nach Süddeutschland. Hier treten nun die Krawallbrüder auf. Auch eine Band, mit der ich ganz und gar nix anfangen kann. Technisch sicher besser als ihre Vorgänger, auch beim Songwriting hat man mehr als die klassischen drei Themen. Allerdings sollten sich die Herren mal überlegen, zu den in den Pausen gelieferten Witzeleien auch eine Gabel mitzuliefern. 99 % der Witze klemmen, so wäre eine Gabel hilfreich bzgl. Kitzeln, falls der Witz klemmt. Andere Variante wäre, das Gequatsche gegen Musik zu tauschen, optimalerweise hätte man Disbelief etwas mehr Zeit gegeben. Das Beste an der Band ist auf jeden Fall das Pantera Shirt des Sängers. Wer auf die Herren steht, findet oben ebenfalls die Setlist und unten den Stream.

Für mich wird es mit der letzten Band wieder interessant. Aus dem Saarland kommt die Thrash Combo Godslave. Seit 2008 sind die Herren aktiv. Im Steckbrief der Band steht, dass sie den gestreckten Mittelfinger gegen den täglichen Wahnsinn positionieren möchten. Thrash Metal direkt ins Gesicht mit Hooks, Hooks, Hooks und hier und dort kleinen Überraschungen. Eine ganze Menge Alben hat man produziert in den ca. 12 Jahren. Der Erstling aus 2008 nennt sich Out Of The Ashes, das evtl. bekannteste Machwerk 2016 Welcome To The Green Zone und aktuell wurden die EP und der Longplayer Into The Black / Out Of The Ashes als Re-Release Doppelpack der beiden ersten Werke auf den Markt geworfen. Es hängt Lametta in Form von Papier auf der Bühne und nach dem Intro knattert Full Force Forward (Reborn Again, 2018) aus den Boxen. Der Stream kommt nun wieder aus Oebisfelde und die Problematik mit dem Standbild von gestern ist auch heute dann und wann wieder da. Aber insgesamt läuft der Stream einigermaßen rund und der Sound ist vor allem da. Es folgen Insomniaddict (Into The Black, 2011) und Green Zone (Welcome To The Green Zone, 2016) und es gibt eine deftige Prise Thrash, wie man ihn eigentlich von vielen Bands kennt. Zu Burn You All (Reborn Again, 2018) gibt es ein Gesangsduo mit Britta von Critical Mess und Sänger Thommy. Über Thrashed To The Max und Born To Fight (beide Reborn Again, 2018) geht es zum Schlussakkord und Scholar Eclipse (Into The Black, 2011). Zum guten Schluss präsentieren sich die Herren vor dem nicht vorhandenen Publikum und der Gig geht zu Ende. Es gibt noch ein Interview, ein Gewinnspiel und die Abmoderation der beiden Metal Möhren (selbst gewählter Name) Suzan und Britta. So endet dann der zweite Tag des Onlinefestivals.

Fazit: Ganz schwierig zum guten Schluss noch etwas zu schreiben, weil es keine Vergleichsmöglichkeit gibt. Sicher eine schöne Sache, mal über zwei Abende Livemusik zu bekommen. Dass auf einem Festival einem nicht alle Bands zusagen, ist auch normal, und dass die Technik hier und dort mal etwas am Streiken war, gehört bei einer Premiere auch dazu. Ein Dank geht an die Organisatoren des Festivals und an den Fotografen Kai Kestner für die Unterstützung und die Bilder. Die beiden Moderatorinnen haben das m. E. sehr anständig gelöst und so hoffen wir mal, dass das Onlineformat eines Festivals eine einmalige Sache war und 2021 auch wieder Menschen vor der Bühne stehen dürfen.

Der Stream des zweiten Tages ist nach wie vor online: Klick