Angband: Die iranische Band kündigt ihr neues Album „IV“ an

Am 24. Juli 2020 wird das neue Album der iranischen Prog/Power Metal Band Angband – IV via Pure Underground Records auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 10. Juli 2020.

Zu den Exoten des Labelkatalogs zählen seit langem die Iraner von Angband! Seit ihrem Debüt Rising From Apadana (2008) ist die Band aus Teheran bei Pure Underground Records unter Vertrag.

Jedoch wurde es seit Saved From The Truth (2012) sehr still um die Band. Nun übernimmt auf dem kommenden Album IV stellenweise niemand Geringeres als Pharoh– und Control Denied-Sänger Tim Aymar das Mikrofon. Progressiver Power Metal trifft hier wie selbstverständlich auf persischer Folklore, als ob es niemals zwei verschiedene Herkünfte gäbe. Balladeske Momente und hymnische Metal-Parts gehen hier eine unvergleichliche Symbiose ein, die nur bei dieser Band zustande kommt.

Wer hochwertigen Metal aus wahren Exotenländern schätzt, der wird mit diesem Album voll auf seine Kosten kommen!

Coverartwork:

Maziar Dean

Tracklist:

1. Fighters

2. Visions In My Head

3. Atena

4. Mirage

5. Nights Of Tehran

6. Insane

7. Cyrus The Great

8. Children Of War

9. The Blind Watchmaker

Line-Up:

Tim Aymar – Gesang

Mahyar Dean – Gitarre, Bass

Ramin Rahimi – Schlagzeug