Distant Past: veröffentlichen „The Final Stage“ am 26.03.2021

Am 26. März 2021 wird das neue Album der Schweizer Heavy Metal Band Distant Past – The Final Stage via Pure Steel Publishing auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 12. März 2021.

Die Band aus Bern / Freiburg, Schweiz, war von 2002 bis 2016 nur als Studioprojekt aktiv, während die Mitglieder noch in ihren Hauptbands aktiv waren. 2016 fand das Konzert One Night Only statt und 2018 ein weiteres mit einer anderen Besetzung. Die Alben Utopian Void (2014) und Rise Of The Fallen (2016) wurden über Pure Steel Publishing veröffentlicht und zeigten bereits die Stärke der Band.

Im Jahr 2019 fanden die beiden ehemaligen Emerald Members Jvo (Gesang) und Adriano (Bass) endlich neue Mitglieder, um weiterzumachen. Mit Schlagzeuger Remo und den Gitarristen Ben & Lorenz haben sie ihren eigenen Stil geschaffen. Die Songs sind kürzer, zugänglicher und der Gesamtsound wirkt wie eine neue Einheit.

Das neue Album klingt ein bisschen wie das Debüt einer jungen, hungrigen Band. Eingängige Songs im Stil von Judas Priest und Iron Maiden erwarten den Hörer.

The Final Stage Tracklist:

1. Kill The Dragon

2. Staring At The Stars

3. Queen Of Sin

4. Fall From Glory

5. I Am Omega

6. The Power Of Evil

7. The Final Stage

8. Dawn City

9. World Of Wires

10. Path Of Fate

Line-Up:

Jvo «Jay Jay» Julmy – Vocals

Adriano Troiano – Bass

Ben Sollberger – Guitars

Lorenz Laederach – Guitars

Remo Herrmann – Drums

Coverartwork:

James F. Beveridge (Sci-Fi Aurora Award Winner / Am I Evil: The graphic Novel / Victor Peraino’s Kingdom Come) https://www.facebook.com/james.f.beveridge

Mehr über Distant Past

Links:

www.distant-past.ch/

https://www.facebook.com/distantpast.ch/?ref=page_internal

Quelle: Pure Steel Records GmbH