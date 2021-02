George Tsalikis: „Live To Ride“ – Veröffentlichung der Single aus dem Album „Return To Power“

Der US Power Metal Sänger George Tsalikis hat mit Live To Ride eine Singleauskopplung veröffentlicht. Das neue Album Return To Power wird offiziell am 26. März 2021 auf CD über Pure Steel Records erscheinen. Der Vorverkauf beginnt am 12. März 2021.

Line-Up:

George Tsalikis – Vocals, Guitars, Bass, Keyboard, Piano

Joe (Jofu) Cardillo – Drums

Coverartwork:

Augusto Peixoto – https://www.deviantart.com/irondoomdesign/gallery

Link:

https://www.facebook.com/GeorgeTsalikisSinger

Quelle: Pure Steel Records