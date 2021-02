Saga: „Always There“ Official Fan Video

Am 19. Februar erschien die brandneue Single der kanadischen Prog-Rock Band Saga. Das dazugehörige Album Symmetry erscheint am 12. März 2021 bei earMUSIC.

Mit dem Song Always There schlagen Saga einen neuen, sehr emotionalen Ton an, denn Always There ist nicht nur der Name der neuen Single, sondern auch das omnipräsente Motto dieses besonderen Werks.

Ursprünglich wurde der Song auf dem 2001 erschienenen Album House Of Cards veröffentlicht und hat sich zu einem unentbehrlichen Teil in Sagas musikalischem Oeuvre entwickelt. Mit anderen Worten: der Song ist immer da, sozusagen “always there” – für die Band und auch für die Fans.

Ein neuer Ansatz wurde auch für das offizielle Musikvideo gewählt, denn dieses macht die Fans zu Stars und lässt sie zeigen, was ihnen am wichtigsten ist im Leben. Die Band rief Fans dazu auf, Videos einzusenden, in denen sie zeigen, was oder wer immer für sie da – also “always there” ist. Sei es ein Freund oder Freundin, Verwandte, Haustiere, eine Buchsammlung, Musik, Konzerttickets, ein Schrein oder sogar ihre Saga-Sammlung.

Das emotionale Ergebnis kann man ab sofort auf dem offiziellen YouTube-Kanal von earMUSIC anschauen:

Quelle: Flying Dolphin Entertainment UG