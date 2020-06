The Pineapple Thief: veröffentlichen neue Tour-Termine

Vorweg erscheint ein brandneues Studioalbum Versions Of The Truth (VÖ: 04.09.2020) auf dem renommierten Post-Progressive Label Kscope (Vertrieb: Edel).

(Gazpacho, iamthemorning, Blackfield, Porcupine Tree, Steven Wilson, Anathema, TesseracT u.v.a.)

Versions Of The Truth Tour

10.10.21 Hamburg – Fabrik

16.10.21 München – Technikum

17.10.21 Pratteln (CH) – Z7

19.10.21 Stuttgart – Im Wizemann

26.10.21 Mainz – KUZ

29.10.21 Köln – Carlswerk Victoria

11.03.22 Dresden – Tante Ju

12.03.22 Wien (AU) – Szene

17.03.22 Berlin – Kesselhaus

Demons – offizielles Video:

The Pineapple Thief Tour 2020

Mit der Veröffentlichung ihres brandneuen Studioalbums läuten The Pineapple Thief ihre Rückkehr in Europas Konzertclubs und Hallen ein. Im Anschluss an ihre letzte Erfolgstournee zum Vorgängeralbum Dissolution, welche die vier Briten durch Europa und Nordamerika führte, folgt nun eine ausgedehnte Tour durch insgesamt 40 Städte in 18 Ländern.

Nach Veröffentlichung ihres von Kritikern gefeiertem zwölften Studioalbum Dissolution im Sommer 2018, tourten The Pineapple Thief ausgiebig und brachten ihre so dynamischen, progressive Post-Rock-Sounds und süchtig machenden melancholischen Melodien auf Bühnen in ganz Europa, Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten. Diese besondere Live-Erfahrung wurde nach Beendigung der Tour auf ihrem dritten Live-Album Hold Our Fire festgehalten, welches seit November 2019 die Ladenregale schmückt.

Statement zur Tour-Verlegung: „Hi everyone. We’ve had to make the reluctant but inevitable decision to postpone our European tour. We were waiting as long as we could to see if things would improve, but with social distancing rules set to be in place for the foreseeable future, we were left with little choice. It’s desperately disappointing for all of us to have to do this, but we will meet again! All tickets will be valid for the rescheduled shows, which will now take place from October 2021.“

Bruce, Gavin, Steve & Jon.

Alone at Sea – Live 2017