Legal High: exklusive Videopremiere „Out Of Control“ bei Time For Metal

Hoch die Hände – Wochenende!

Und wir bieten euch die passende Unterhaltung – die exklusive Videopremiere: Die Band Legal High veröffentlicht ihr neues Video zu Out Of Control vom Album Rough ReBoot.

Out Of Control ist das härteste Stück auf dem Album und hat die Wende der Bühnenperformance eingeleitet. Live wurde das Stück unzählige Male gespielt und löst immer das gleiche Szenario aus. Die Köpfe der ersten Front beginnen bei Einsatz des Basses mit leichtem Kopfnicken und verstärken sich langsam zum Headbangen. Eine tolle, stimmungsgeladene Spannung baut sich auf, bis diese im letzten Refrain dann in Pogo explodiert.

Legal High stehen mit ihrem neuen Album Rough ReBoot in den Startlöchern. Die Offenburger Band wird das in den Peak Studios gemixte und gemasterte Werk am 26.06.2020 via First Row Records veröffentlichen.

Viel Spaß!

Gesang, Gitarre – Simon Weber

Gitarre – Alexander „Äxl“ Schmider

Rough ReBoot – Tracklist:

1. Out Of Control

2. Shoot To Kill

3. The Pact

4. Fire

5. Fly

6. Get Up

7. Tale Of Old

8. Kilmister

9. Electrify

10. Fucking Metal

11. c17h21no4

12. Mrs Mumble

13. Cry

14. …