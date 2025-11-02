Metal Lake Festival: neues Event im Juli in Bremervörde

Metalheads aufgepasst – am 18. Juli 2026 feiert das Metal Lake Festival Premiere! Die Seebühne am Vörder See hat gerufen und von lokalen Newcomern bis zu internationalen Szene-Größen sind sechs Bands ihrem Ruf gefolgt und werden gebührend einheizen.

Den Reigen eröffnen Dishonor! Dishonor verkörpern mit ihrer Musik eine abwechslungsreiche Fusion aus harmonischen Melodic Metal und modernem Metalcore! Neue Reize setzen, der Mix aus bestehenden Metal-Genres und den besten Eigenschaften dieser, etwas Neues zu erschaffen ist der kreative Antrieb der Band Dishonor. Fünf Männer, der Proberaum in einer alten Schule und der stetige Wille die eigene Musik erfolgreich in die Welt herauszutragen, lässt 2020 das erste eigene Demo Album Mnemonic entstehen. Im Laufe der darauffolgenden Jahre arbeiteten Dishonor an neuen, moderneren und professionelleren Songs.

Im Anschluss ist die Seebühne in italienischer Hand: Motörhell haben sich angekündigt. Gegründet 2009 entstand die Band aus der gemeinsamen Leidenschaft für Motörhead. Der Rock ’n‘ Roll der englischen Combo wurde zu einer Art Religion für die Italiener, welche die Flagge für diesen Sound auf vielen Bühnen hochhalten. Ihre Palette an Coversongs geht von Klassikern wie Ace Of Spades und Overkill bis hin zu moderneren Songs wie Sacrifice und Brave New World. Ihr roher, granitartiger und massiver Sound bringen Erinnerungen an die Zeiten zurück, in denen Lemmys Band die Bühnen der Welt beehrten. Als das einzige Motto lautete: „Born to lose, live to win“.

Ancient Curse – die Band aus dem Norden brachte 1996 den Heavy Metal nach Kuba und landete dort sogar einen Nummer Eins Hit. Ende 2024 erschien das neueste Album des Bremer Quartetts – eine innovativ-spektakuläre Sound-Sphäre: Dimension 5. Im unveränderten Line-Up der 90er-Jahre haben Ancient Curse nun mit Dimension 5 neun eindrucksvolle und vielschichtige Songs eingespielt. Zu hören gibt es eine große Bandbreite anspruchsvoller Musik von Thrash-Attacken, elegisch-symphonischen, progressiven Songs bis hin zur Power-Ballade. Der reine Progressive Power Metal zieht sich dabei als roter Faden durch das Album. Der Name Ancient Curse steht für messerscharfe Riffs, energiegeladene Powerparts, melancholische akustische Zwischenteile, ausdrucksstarke und dynamische Vocals und komplexe Arrangements – alles entwickelt in langjährigem Zusammenspiel. Der professionelle Anspruch gilt auch für die Live-Performance: ob als Headliner oder Support, Ancient Curse schafften es bisher immer, das Publikum mit ihrer energiegeladenen Live-Show mitzureißen.

Victory zählen bis heute zu einem der prägendsten Hard Rock-Acts an der internationalen Speerspitze des Genres. Die Band spielte weltweit unzählige Arenen und Festival-Shows und veröffentlichte neben diversen Live-Alben und Compilations 10 Studio-Longplayer, die immer wieder erfolgreich die Charts stürmten.

Und auch in der aktuellen Dekade hält Gitarrist Herman Frank, eines der Ur-Mitglieder der Formation, das Banner unter dem „V“ hoch. Gemeinsam mit Ausnahmesänger Gianni Pontillo, Gitarrist Mike Pesin, Malte Frederik Burkert am Bass und Schlagzeuger Michael Stein präsentieren sich Victory auf ihren aktuellen Alben taufrisch und laufen zu absoluter Höchstform auf. Die Band knüpft mit ihren Hymnen an ihre erfolgreichen 80er-Jahre-Wurzeln an und beweist eindrucksvoll, dass klassischer Hard Rock auch nach vier Jahrzehnten nichts von seiner Kraft und Energie verloren hat.

Nach dem erfolgreichen Comeback ist die Band weltweit mit Headliner-Shows und auf renommierten Festivals, wie 70000 Tons of Metal, Sweden Rock, Wacken Open Air, Rock Hard Festival usw. ununterbrochen unterwegs und lässt den Spirit des deutschen Hard Rocks zu seinen Bestzeiten wieder aufleben.

Natürlich sind wir euch noch 2 Headliner schuldig, doch da müsst ihr euch noch ein paar Tage gedulden. Besucht uns auf www.metal-lake.de, Facebook oder Instagram, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Schon jetzt können wir aber verraten, dass es beim Metal Lake Festival die Möglichkeit geben wird, vor Ort zu campen bzw. mit einem Camper/Wohnmobil anzureisen.

Der Vorverkauf für das Festival startet am 31. Oktober mit den Early Bird Tickets online im Ticketshop und am 3. November in der Tourist- Information Bremervörde. Diese Vorverkaufskategorie gilt bis zum 23. November. Alle ausführlichen zu den Ticketkategorien, dem Camping, natürlich unseren Bands und vielem mehr findet ihr auf unserer Website.

Die Seebühne in Bremervörde verspricht Dank ihrer unvergleichlichen Lage direkt am Vörder See ein Festivalerlebnis vor einzigartiger Kulisse. Natürlich wird auch niemand hungrig oder durstig bleiben und auch an Merchandise-Ständen warten Shirts & Co. auf die Fans.

Wir freuen uns auf die Premiere dieses grandiosen Events mit euch und danken unseren Sponsoren und Präsentatoren Sparkasse Rotenburg Osterholz, Radio 21, Rock Hard, Musix, Hardline, Rock it! und Powermetal.de.