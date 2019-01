Nach knapp 26 Jahren, 8 Alben und über 2000 Live-Auftritten, kündigt die legendäre schwedische Skate-punk Band Millencolin mit SOS für den 15.02.19 ihr neues Studio-Album auf Epitaph an, der erste Longplayer nach vier Jahren!

Für die Produktion waren Sänger/Bassist Nikola Sarcevic und Gitarrist Matthias Färm selbst verantwortlich, das Artwork inkl. Fotos gestaltete der Gitarrist Erik Ohlsson.

Nachdem Video zum Titeltrack SOS Video, steht nun mit Nothing ein weiterer neuer Song online:

Nach der Veröffentlichung folgt im Frühling die Tour zum Album:

Tourdaten:

23.04.2019 — Berlin | SO 36

24.04.2019 — Hamburg | Markthalle

25.04.2019 — Wiesbaden | Schlachthof

26.04.2019 — Köln | Carlswerk Victoria

05.05.2019 — München | Muffatthalle

SOS Tracklist:

01. SOS

02. For Yesterday

03. Nothing

04. Sour Days

05. Yanny & Laurel

06. Reach You

07. Do You Want War

08. Trumpets & Poutine

09. Let It Be

10. Dramatic Planet

11. Caveman’s Land

12. Carry On

Kommentare

Kommentare