Papa Roach: neues Album „Who Do You Trust?“ wird am 18.01. veröffentlicht

Papa Roach beginnen 2019 mit einem Paukenschlag: Am 18. Januar erscheint via Eleven Seven Music ihr mittlerweile zehntes Studioalbum Who Do You Trust?. Seit knapp 20 Jahren prägt die Band nun mit ihrer Musik das Alternative Rock Genre und hat ihre Relevanz längst noch nicht verloren. Vom Vorgänger Crooked Teeth schossen immerhin gleich zwei Singles auf #1 der US Mainstream Rock Charts!

Mit dem selben Produzententeam haben sie nun ihre „extremste Scheibe“ aufgenommen – so drückt es Frontmann Jacoby Shaddix aus. Und weiter: „Das Ziel für unser zehntes Album war es, uns mehr in Genres zu bewegen, von denen wir inspiriert werden. Wir haben das Gefühl, dass wir endlich dort angekommen sind, wo wir immer hinwollten und Who Do You Trust? repräsentiert genau das.“

