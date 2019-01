Scarcrow: kündigen Debütalbum an

Die süddeutsche Hard-Rock-/Metal-Band Scarcrow gewährt einen ersten Einblick in ihr kommendes Debütalbum. In Form eines kurzen Teasers mit Aufnahmen aus dem Studio wird es langsam konkret. Hier gibt’s den kurzen Clip:

Scarcrow haben sich im Herbst 2015 gegründet und ihre Debüt-EP A Murder Of Crows am 26.11.2016 via Scream veröffentlicht. Schon optisch zeigt sich das Quartett durch wohlüberlegte Outfits, die ihre Musik authentisch widerspiegeln, als Gesamtkunstwerk. Musikalisch beeinflusst von Bands wie Dio, Alice Cooper oder Black Sabbath lassen Scarcrow auf ihrem Debüt selbstredend auch ihre ganz eigene Handschrift für sich sprechen.

Genauere Infos zum Debütalbum sowie ein konkretes Veröffentlichungsdatum sollen zeitnah folgen.

