Das Jahr ist noch jung, doch schon gibt es wieder zwölf weitere Bands für das Full Force Festival 2019 – darunter die großartigen Lamb Of God und Behemoth!

US-Metal-Gigant Lamb Of God wird im deutschen Festivalsommer 2019 exklusiv nur auf dem Full Force Festival spielen! Als Co-Headliner kommen die großartigen Behemoth aus Polen, die mit ihrem jüngsten Album I Loved You At Your Darkest ihre Klasse und Einzigartigkeit erneut unter Beweis stellten und für ihre atmosphärisch dichten Shows bekannt sind.

Ebenfalls aus Polen stammt die mystische Band Batushka, die in ihrem Auftreten eine unheilige Allianz aus Okkultismus und Orthodoxie feiert und in einer Mischung aus Black Metal, Doom und Sakralgesängen durch die Boxen jagt. Oder das Hamburger Dampf-Duo Mantar, die österreichische Blackgaze-Band Harakiri For The Sky, die schwedische Death-Metal-Legende At The Gates, die britische Progressive-/ Sludge-Sensation Black Peaks, die Metalcore-Publikumslieblinge Bury Tomorrow, die französischen Sound-Alchemisten Alcest und mehr.

Zwölf weitere Bands, die unterstreichen, dass das Full Force Festival mehr denn je mit offenen Ohren durch die Welt geht und noch für einige Überraschungen gut sein wird, denn allein fünf davon werden zum ersten Mal dort auftreten!

Full Force ist das größte Festival im Osten Deutschlands für die Fans von Metal, Hardcore, Metalcore, Punk & Stoner und findet vom 28. -30. Juni 2019 in Ferropolis, zentral gelegen zwischen Berlin und Leipzig, statt. Das ehemals With Full Force genannte Open Air begeistert seit über 25 Jahren Fans der harten Gitarrenmusik aus dem gesamten Bundesgebiet und erwartet rund 25.000 Besucherinnen und Besucher.

Tickets sind zum Preis von 119,95€ über www.full-force.de erhältlich.

Wie gewohnt setzt das Festival auf ein Publikum aus der Metal-, Hardcore- und Metalcore-Community und erweitert sein Line-Up ständig, um die heißesten neuen Acts aus Stoner-, Thrash-, Death- und Black Metal. Von Flogging Molly bis zu Lamb Of God und von Limp Bizkit bis zu Parkway Drive wird auch 2019 wieder ein breites Spektrum der harten Gitarrenmusik abgedeckt werden. Zudem werden, in diesem Genre durchaus ungewöhnlich, mit Arch Enemy, Jinjer und Infected Rain gleich drei voll Spannung erwartete Bands mit extrem starken Frontfrauen im Line-Up sein.

Alle bislang bestätigten Acts des Full Force 2019 in alphabetischer Reihenfolge:

Alcest

Amorphis

Animals As Leaders

Annisokay

Arch Enemy

At The Gates

Bad Omens

Batushka

Behemoth

Black Peaks

Bleeding Through

Bury Tomorrow

Cane Hill

Cannibal Corpse

Carach Angren

Crystal Lake

Flogging Molly

Harakiri For The Sky

Ignite

Infected Rain

Jinjer

Kadavar

Knorkator

Lamb Of God

Limp Bizkit

Malevolence

Mambo Kurt

Mantar

Massendefekt

Municipal Waste

Orange Goblin

Our Last Night

Parkway Drive

Polaris

Power Trip

Sick Of It All

Sondaschule

Terror

TesseracT

The Amity Affliction

Turnstile

Whitechapel

Wolfheart

Walking

Dead On Broadway

Zeal & Ardor

