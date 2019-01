Die New Yorker Hardcore-Könige Madball haben die 8. Auflage ihrer renommierten Rebellion Tour angekündigt. Die Tour wird die Band durch Deutschland, die Schweiz, die Niederlande und Belgien führen; als Supoort sind dieses Mal Iron Reagan (USA), Born From Pain (Niederlande), Death Before Dishonor (USA), Slope (Deutschland), Brick By Brick (USA) und Ironed Out (England) dabei.

Erlebt Madball live auf einer der unten gelisteten Shows:

07.03. D Leipzig – Conne Island

08.03. NL Amsterdam – Melkweg

09.03. B Hasselt – Muziek O Droom

10.03. CH Aarburg – Musigburg

11.03. D München – Backstage

12.03. D Nürnberg – Z-Bau

13.03. D Essen – Turock

14.03. D Berlin – SO36

15.03. D Hamburg – Kronensaal

16.03. D Coesfeld – Fabrik

Madballs aktuelles Album For The Cause wurde 2018 veröffentlicht und erreichte Platz 28 der deutschen Charts. Seht euch hier die Videos zum Album an:

Old Fashioned (OFFICIAL LYRIC VIDEO): https://www.youtube.com/watch?v=fUQxgJTdkMM

Rev Up (OFFICIAL VIDEO): https://www.youtube.com/watch?v=Yde2rNr6BZI

The Fog (OFFICIAL VIDEO): https://www.youtube.com/watch?v=9dK6N2xkuiM

Freight Train (OFFICIAL VIDEO): https://youtu.be/XpHpkAAlKYQ

Mehr Infos:

www.madballhc.com

www.facebook.com/madballNYC

www.nuclearblast.de/madball

Kommentare

Kommentare