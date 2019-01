River Becomes Ocean: veröffentlichen neuen Song ‘The End’ aus ihrem Debütalbum ‘A Motion Paralysed’, das am 18.01. erscheint

Am vergangenen Freitag ist die neueste Single The End aus dem kommenden Debütalbum A Motion Paralysed der aus Brighton stammenden Posthardcore Band River Becomes Ocean erschienen. Das Album wird am 18. Januar via Department Musik / Warner Music veröffentlicht.

“In The End geht es darum, einen Schlussstrich unter die Vergangenheit zu ziehen und unbekümmert in die Zukunft zu blicken“, sagt Sänger Marvin McMahon. “Es gibt auch einen politischen Aspekt. Der Chorus ruft zum Kampf auf und dazu sich beresseren Zeiten zuzuwenden, in denen Offenheit und das Überwinden von Unterschieden im Fokus stehen.”

River Becomes Ocean spielen Ende Januar eine Reihe von Konzerten quer durch Europa um den Release ihres Debütalbums zu feiern und die neuen Stücke live zu präsentieren. Hier die deutschen Dates:

08.02.19 Essen, Don’t Panic

09.02.19 Freudenstadt, Kijuz Liveclub

10.02.19 Emmen, ONS Café

River Becomes Ocean sind:

Marvin McMahon – Gesang

Danny Snow – Gitarre/Gesang

Dorian Neidhardt – Schlagzeug

Ben Bartup – Gitarre

