Die aus Ohio stammenden Metalcore-Kings MISS MAY I starten heute ihre Europa-Tour im Oberhausener Resonanzwerk. Als Support sind die Dallas-Metalcore-Mafia FIT FOR A KING, die australischen Brutalos VOID OF VISION und die Labelkumpels von CURRENTS dabei. Letztere haben erst kürzlich ihr Debüt »The Place I Feel Safest« veröffentlicht.

MISS MAY I-Basser Ryan Neff kommentiert: „After 5 long years, MISS MAY I is finally headlining a European tour. We can’t wait to bring a great set to all our fans in the UK and Europe, with support from our friends in FIT FOR A KING, VOID OF VISION and CURRENTS!”

WE ARE STRONGER THAN BEFORE EU/UK TOUR 2018

MISS MAY I

+ FIT FOR A KING

+ VOID OF VISION

+ CURRENTS

19.01.18 Germany Oberhausen @ Resonanzwerk

20.01.18 Holland Amsterdam @ Melkweg

21.01.18 Belgium Antwerp @ Kavka

22.01.18 UK Southampton @ Talking Heads

23.01.18 UK Glasgow @ G2

24.01.18 UK Birmingham @ Mama Roux’s

25.01.18 UK Manchester @ The Bead Shed

26.01.18 UK London @ Underworld

27.01.18 UK Bristol @ Exchange

28.01.18 France Paris @ Petit Bain

29.01.18 France Lyon @ Warmaudio

30.01.18 Germany Saarbrücken @ Garage

31.01.18 Switzerland Zürich @ Dynamo

01.02.18 Italy Milan @ Legend Club

02.02.18 Germany München @ Backstage

03.02.18 Hungary Budapest @ A38

04.02.18 Austria Wien @ Arena

05.02.18 Czech Rep Prague @ Futurum

06.02.18 Poland Warsaw @ Proxima

07.02.18 Germany Hannover @ Faust

08.02.18 Denmark Copenhagen @ Pumpehuset

10.02.18 Finland Helsinki @ Tavastia

12.02.18 Norway Oslo @ Uhørt

13.02.18 Sweden Stockholm @ Fryshuset Klubben

14.02.18 Germany Hamburg @ Logo

15.02.18 Germany Karlsruhe @ Stadtmitte

16.02.18 Germany Leipzig @ Conne Island

17.02.18 Germany Nürnberg @ Z-Bau

Das aktuelle Album »Shadows Inside« sowie die dazugehörige brandneue Merchandise-Kollektion, ist ab sofort unter folgendem Link bestellbar: http://geni.us/MMIShadowsInside

»Shadows Inside« wurde von Drew Fulk (MOTIONLESS IN WHITE, EMMURE, CROWN THE EMPIRE) und Nick Sampson (ASKING ALEXANDRIA, BORN OF OSIRIS) co-produziert. Der Mix wurde von Andrew Wade (A DAY TO REMEMBER, THE WORD ALIVE, NECK DEEP) erledigt.

