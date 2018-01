Das sechste Studioalbum des Quintetts beinhaltet 13 Songs, allesamt von Sänger/Gitarrist Charlie Starr geschrieben (oder in Kooperation geschrieben). Zusätzlich zu Starr und seinen Bandkollegen Richard Turner (bass/vox), Brit Turner (drums), Paul Jackson (guitar/vox) und Brandon Still (keyboards) gubt es dieses Mal auch einige Special Guests auf dem Album, wie Robert Randolph (I’ll Keep Ramblin’), Amanda Shires (Let Me Down Easy) und The Wood Brothers (Mother Mountain).

Zu „Find A Light“ sagt Starr: „Das Album ist wie ein Schmelztiegel und zeigte eine breite Spanne an Sounds und Emotionen. So inspiriert und vielseitig waren wir bis jetzt noch nie.“ Wie üblich werden sie die kommenden Monaten fast ausschließlich auf Tour verbringen (in den vergangenen Jahren spielten die Musiker bis zu 250 Shows pro Jahr). Im Juli spielt die Band beim Rambin‘ Man Fair Festival in England, weitere Tourdaten für Europa folgen in kürze.

„Find A Light“ ist der Nachfolger des 2016er Albums „Like An Arrow“, das auf #8 in den UK-Charts, auf #12 in den US-Billboard-Charts und auf #31 in den deutschen Charts landete.

Zusätzlich zu ihrer Arbeit als Musiker sind Blackberry Smoke auch nachwievor sehr aktiv bei diversen Wohltätigkeitsorganisationen und haben bis jetzt ca. $200.000 für die Kinderkrebsforschung gespendet.

BLACKBERRY SMOKE

„FIND A LIGHT“

LABEL: EARACHE RECORDS

VERTRIEB: ADA-WARNER MUSIC

VÖ: 06.04.2018

FIND A LIGHT tracklisting:

Flesh And Bone (written by Charlie Starr) Run Away From It All (written by Charlie Starr, Keith Nelson) The Crooked Kind (written by Charlie Starr) Medicate My Mind (written by Charlie Starr, Travis Meadows) I’ve Got This Song (written by Charlie Starr) Best Seat In The House (written by Charlie Starr, Keith Nelson) I’ll Keep Ramblin’ feat. Robert Randolph (written by Charlie Starr, Robert Randolph) Seems So Far (written by Charlie Starr, Travis Meadows) Lord Strike Me Dead (written by Charlie Starr) Let Me Down Easy feat. Amanda Shires (written by Charlie Starr, Keith Nelson) Nobody Gives A Damn (written by Charlie Starr, Keith Nelson) Till The Wheels Fall Off (written by Charlie Starr) Mother Mountain feat. The Wood Bros (written by Charlie Starr)

