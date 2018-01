WALKING DEAD ON BROADWAY: Touren im März mit WITHIN DESTRUCTION durch Europa!

Die aufstrebende Leipziger Deathcore-Truppe WALKING DEAD ON BROADWAY hat ihr Zweitwerk »Slaves« Ende 2016 via Arising Empire auf den Markt gebracht, dem dann Anfang 2017 ihre eigene Headlinetour mit FALL OF GAIA folgte. Nun kehren die Jungs im März auf die Bühnen Europas zurück – dieses Mal jedoch als Support des slowenischen Deathcore-Monsters WITHIN DESTRUCTION. Dieses wird auf der Tour die Tracks seines kommenden Werks »Deathwish« präsentieren. Tickets für die Shows werden in Kürze erhältlich sein!

»The Deathwish Tour«

w/ WITHIN DESTRUCTION

14.03. CZ Prag – Klub Modrá Vopice

15.03. CZ Brünn – Eleven Club

16.03. A Wien – Viper Room

18.03. F Montpellier – The Secret Place

19.03. E Barcelona – Razzmatazz 3

20.03. E León – Espacio Vías

21.03. E Madrid – Wurlitzer Ballroom

23.03. I Mailand – Circolo Svolta

24.03. I Padova – Bahnhof

25.03. SK Ljubljana – Kino Šiška

Weitere WDOB-Termine:

19.01. NL Groningen – Eurosonic

05.04. A Tröpolach – Full Metal Mountain

09.06. D Köln – RheinRiot

07.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

03.08. D Wacken – Wacken Open Air

24./25.08. D Sulingen – Reload Festival

Holt Euch »Slaves« hier: http://geni.us/WDOBSlaves

Die digitale Version von »Slaves« gibt es hier:

iTunes: http://geni.us/WDOBSlavesITunes

Apple Music: http://geni.us/WDOBSlavesAM

Amazon MP3: http://geni.us/WDOBSlavesAMZMP3

Google Play: http://geni.us/WDOBSlavesGP

Spotify: http://geni.us/WDOBSlavesSpotify

»Slaves« – Tracklist:

01. Intro

02. Pitchblack

03. Cage

04. Haunted

05. Silen

06. Slaves

07. Scapegoat

08. 01110010

09. The Sinner

10. Death Pilgrim

Mehr zu »Slaves«:

‚Haunted‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://youtu.be/Ey_zdR12dyU

‚Pitchblack‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://youtu.be/3_e320gLxCI

‚The Sinner‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://youtu.be/d-7ipohAxFc

