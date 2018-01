GOOD TIGER: Veröffentlichen neues Musikvideo zu ‚Salt of the Earth‘ via Alternative Press

Das neue Album ‚We Will All Be Gone‘ erscheint am 9. Februar 2018 über Metal Blade Records!

Das Rockquintett GOOD TIGER ist hoch erfreut darüber, sein neues Video zu ‚Salt Of The Earth‚ über Alternative Press zur Verfügung zu stellen, bitte schaut es euch HIER an. Der Song stammt von anstehenden, neuen Album ‚We Will All Be Gone‘, welches am 9. Februar über Metal Blade erscheint. Vorbestellungen sind hier möglich: metalblade.com/goodtiger

Gitarrist Dez Nagle zum neuen Video: „Das Video zu ‚Salt Of The Earth‘ wurde während unserer letzten US-Tour gefilmt und zeigt einen kleinen Einblick in unser Leben auf der Straße. Das Stück macht live sehr viel Spaß und wir freuen uns darauf, ihn auf allen möglichen Kontinenten in diesem Jahr zu präsentieren!“

Durch die Vermischung mannigfaltiger Einflüsse auf originelle Weise heben sich GOOD TIGER von vielen ihrer Zeitgenossen ab. Alle Elemente, die sie in ihre Musik einbinden, versehen sie mit ihrem ureigenen Sound und Feeling, wobei ‚We Will All Be Gone‘ eine erhebliche Steigerung für GOOD TIGER markiert, wenn man es mit ihrem Debüt ‚A Head Full Of Moonlight‚ vergleicht.

Die Band besteht aus den Gitarristen Derya „Dez“ Nagle und Joaquin Ardiles, Bassist Morgan Sinclair, Drummer Alex Rudinger und Sänger Elliot Coleman. GOOD TIGER haben die Messlatte in allen Belangen höher angelegt – jedes Stück auf ‚We Will All Be Gone‘ hat einen unleugbar individuellen Charakter, und keines bleibt einseitig, sondern klingt immerzu dynamisch und vielschichtig, während die Band verschiedene Klänge und Stimmungen bemüht. Für die Aufnahmen in den Middle Farm Studios im Südwesten Englands zog die Gruppe den Produzenten Forrester Savell (Karnivool/Dead Letter Circus) und Tontechniker/Mixer Adam „Nolly“ Getgood (Periphery/Animals As Leaders) heran. „Wir haben schon unser erstes Album mit Nolly gemacht und uns prima mit ihm verstanden. Darum wollten wir unsere Beziehung zueinander in geordneteren Verhältnissen ausbauen“, erklärt Dez. „Forrester hat einige unserer Lieblingsalben produziert und in unseren Augen vertrauenswürdig. Nachdem wir unsere Musik sehr lange selbst produziert haben, ist Loslassen schwierig, also braucht man vertrauenswürdige Mitarbeiter, um umzusetzen, was einem für ein Album vorschwebt.“

‚We Will All Be Gone‘ Tracklist:

1. The Devil Thinks I’m Sinking

2. Float On

3. Such a Kind Stranger

4. Blueshift

5. Salt of the Earth

6. Grip Shoes

7. Just Shy

8. Nineteen Grams

9. Cherry Lemon

10. I’ll Finish This Book Later

