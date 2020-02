Mondo Generator – Fuck It

Artist: Mondo Generator

Herkunft: Palm Desert, Kalifornien, USA

Album: Fuck It

Genre: Hard Rock, Stoner Rock, Punk Rock

Spiellänge: 40:35 Minuten (plus Bonus Track 02:52 Minuten auf CD)

Release: 21.02.2020

Label: Heavy Psych Sounds Records

Link: https://www.facebook.com/officialmondogenerator/

Bandmitglieder:

Bass, Gesang – Nick Oliveri

Gitarre – Mike Pygmie

Schlagzeug – Mike Amster

Tracklist:

1. Nowhere Man

2. Up Against The Void

3. Kyuss Dies

4. Turboner

5. Fuck It

6. When Death Comes

7. Listening To The Daze

8. Silver Tequila / 666 Miles Away

9. S.V.E.T.L.A.N.A.S.

10. There’s Nothing Wrong

11. Death Van Trip

12. It’s You I Don’t Believe

13. Option Four

14. Disease With No Control (CD Bonus Song)

Bereits acht Jahre sind es her, dass uns Mondo Generator, die Band um Ur-Stoner Nick Oliveri, mit ihrem letzten Album beglückten! Fuck It! Jetzt ist es endlich so weit und das neue Album von Mondo Generator erscheint unter dem Titel Fuck It beim renommierten italienischen Label Heavy Psych Sounds Records. Das auf Stoner spezialisierte Label hat in den letzten Jahren bereits Nick Oliveri’s Solobeiträge veröffentlicht, die unter dem Titel Nick Oliveris’s N.O. Hits At All Vol. 1 – 5 erschienen. Im Frühjahr dieses Jahr ist dann auch N.O. Hits At All Vol.666 an der Reihe.

Freuen wir uns hier also auf die neue Mondo Generator Scheibe Fuck It, die Heavy Psych Sounds Records, wie üblich, als CD und in diversen Vinylversionen am 21.02.2020 herausbringt.

So ist die Vinyl als Testpressung (40 Stück), transparent splatter black Vinyl (250 Stück), gold Vinyl (250 Stück), orange fluo Vinyl (700 Stück) und als black Vinyl erhältlich.

Auch das neue Album von Mondo Generator verbindet die Wurzeln von Nick Oliveri, die aus dem Speed Rock, American Punk und dem Hardcore kommen und diese mit einer Prise von Heavy Rock und Stoner Rock umgarnen.

Was kann man zu dem neuen Output von Mondo Generator großartig sagen!? Der Titel sagt es beinahe schon. Fuck It! Da, wo die ehemalige Band von Nick Oliveri, die Queens Of The Stone Age irgendwann einmal aufgehört haben, machen Mondo Generator weiter.

Den erwähnten Queens Of The Stone Age fehlt mittlerweile solch ein Typ wie Nick Oliveri, der bei Mondo Generator stark seine Duftmarke hinterlässt. Die (An)Spannung, die bei Nick Oliveri eindeutig vorhanden ist und die er in seinen Songs mit Mondo Generator regelrecht hinausschleudert, ist das lebendig sprudelnde Gemisch. Wer ihn einmal live erlebt hat, wird wissen, was ich meine.

Fuck It zeigt Mondo Generator in bestechender Form! Verweise zu den Wurzeln gibt es auf der Scheibe genüge, die in den einzelnen Songs locker zitiert werden. Nowhere Man oder Up Against The Void dürften Fans von Black Flag und Bad Brains doch runtergehen wie Öl.

Entspannter und grooviger geht es beim ominösen Kyuss Dies zu, welches eindeutig einen Stoner Outfit trägt.

Fuck It, der Titelsong, klingt so, als habe er seine alte Band noch einmal ausgegraben und macht mit ihr noch mal sein Ding. Ganz so, wie man diese Band schon lange nicht mehr gehört hat, aber da machen ja sowieso Mondo Generator weiter.

Der vielseitige Nick Oliveri hat ja auch noch ein Projekt mit der russischen Thrashcoreband The Svetlanas. An die gibt es in S.V.E.T.L.A.N.A.S. noch eine kleine Hommage unter Zuhilfenahme deren Sängerin Olga.

Mit Option Four gibt es sogar noch eine Psycho Rock Nummer, die sich langsam in die Birne des Hörers frisst!

Die Vinyl enthält dreizehn fantastische, abwechslungsreiche Songs. Auf der CD ist mit Disease With No Control noch ein weiterer Song vorhanden, der den aktuellen Daseinszustand der Menschheit beschreibt!

Am 28.02.2020 erscheint übrigens bei Heavy Psych Sounds auch das lange verschollene Mondo Generator Album Shooters Bible.

Mondo Generator sind gerade auf Tour! Hier könnt ihr Mondo Generator noch live erleben:

20/02/2020 CH Olten – Coq D’Or

21/02/2020 DE Siegen – Vortex

22/02/2020 DE Oldenburg – MTS Record Shop

23/02/2020 DE Hamburg – Stubnitz

24/02/2020 DE Berlin – Zukunft

25/02/2020 DE Dresden – Chemiefabrik

26/02/2020 PLWroclaw – DK Luksus

28/02/2020 IT Bozen – Pippo Stage

Time For Metal wird in Siegen live dabei sein.