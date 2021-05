Mos Generator: veröffentlichen 20 Jahre Jubiläumsausgabe diesen Sommer und teilen einen brandneuen Album-Teaser

Vor 10 Jahren eroberten die Heavy- und Hardrock-Titanen Mos Generator mit der Veröffentlichung ihres selbst betitelten Debütalbums die Heavy-Musikwelt im Sturm. Um dieses besondere Jubiläum gebührend zu feiern, hat die Band um das charismatische Multitalent Tony Reed angekündigt, ihr bahnbrechendes Debütalbum – ursprünglich 2001 veröffentlicht – diesen Sommer auf Argonauta Records neu aufzulegen!

Mos Generator, die sich im Jahr 2000 in Port Orchard, Washington aus der Asche einer zehnjährigen Off & On-Zusammenarbeit ihrer drei Mitglieder, allesamt langjährige Veteranen der Straße und des Studios, formierten, inspirieren die Heavy-Musikszene seit Jahrzehnten. Die Band hat im Laufe ihrer beeindruckenden Karriere neun Full-Length-Studioalben, ein retrospektives Album, zwei Livealben sowie mehrere Singles und Split-Alben veröffentlicht. Tourneen waren für das Profil der Band ebenso wichtig wie das Produzieren von Platten. Im Laufe der Jahre haben Mos Generator die Bühne mit vielen großen Namen des Heavy Rock in Europa und Nordamerika geteilt, darunter ausgedehnte Touren mit Saint Vitus, Fu Manchu, Elder, Spirit Caravan oder Atomic Bitchwax. Sie haben auch auf renommierten Festivals in ganz Europa gespielt, darunter zwei Auftritte auf dem Hellfest in Frankreich, wodurch sie eine ganz neue Fangemeinde für den Sound von Mos Generator erschlossen haben.

Nach mehr als 20 Jahren des Musizierens zeigt die Band keine Anzeichen, langsamer zu werden. Erst kürzlich veröffentlichte das kultige Trio The Lantern eine Sammlung von neu gemasterten Songs aus Mos Generators bahnbrechendem 2007er-Album Tales From The Vault (erschienen auf Argonauta Records). Jetzt können die Fans ihr mitreißendes Debüt diesen Sommer über Argonauta Records feiern.

Einen ersten Video-Teaser zum spannungsgeladenen Album-Opener Lumbo Rock gibt es hier zu sehen:

“When I started preparing the audio for this remaster, I hadn’t listened to it in years. I forgot how good this record is.“ kommentiert Tony Reed. “I would consider it heavy/pop. It’s got energy, power, and hooks. What more could you want? It’s been 20 years since we recorded our debut album. We had been together for six months and had only played one show at the time we recorded this material. All the audio and artwork for this anniversary edition has been restored from the original mixes and artwork files. I thought they were lost so it’s wonderful to be able to present a vinyl version as it was originally envisioned.“

Mehr zu The Mos Generator – The Mos Generator (20 year anniversary edition):