Moundrag: veröffentlichen epische neue Single „Black Flames“ vom kommenden Album „Deux“

Die organisch angetriebenen Proto-Rock-Alchemisten Moundrag haben gerade ihre neue Single Black Flames veröffentlicht. Dieser kraftvolle neue Track kündigt ihr bevorstehendes zweites Album Deux an, das am 17. Oktober über Spinda Records und Stolen Body Records erscheinen wird.

Ein höllisches Licht durchdringt die Dunkelheit der Black Mountains, wo das Land Armorica noch die vergessenen Namen antiker Götter flüstert. Silhouetten tanzen im Kreis, berauscht von dem Fieber des Feuers, während die alte Kapelle, ein Überbleibsel aus einer anderen Zeit, im Herzen einer titanischen Flamme steht. Aus dieser Vision entstand die dunkle Inspiration für Moundrags die dritte Single Black Flames. Seht euch das Video hier an:

Der Rhythmus sinkt langsam, schwer wie ein Trauerzug, der durch die Asche gezogen wird. Die alte Hammond-Orgel, die wie ein Dämon in einem eingestürzten Tempel grollt, beschwört die dunkelsten Riffs von Black Sabbath. Black Flames ist ein Ritual, eine Beschwörung der Dunkelheit, ein stiller Ruf an das, was jenseits der Schwellen menschlicher Vernunft lauert. Es ist eine feurige Allegorie, die den Krieg und die kalten Mächte anprangert.

Mit dem Geist des 70er-Jahre-Prog, Hard Rock und Heavy Psych, durch ein Kaleidoskop von Gesangsharmonien kanalisiert, ersetzen Moundrag Gitarrenriffs durch geschichtete Orgeln und donnernde Drums. Sie überbrücken brillant die Kluft zwischen den Genre-Vorfahren Deep Purple, King Crimson, Uriah Heep und modernen Acts wie Motorpsycho und Hällas.

