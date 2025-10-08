Alter Bridge: veröffentlichen zweite Single „What Lies Within“

Auf die überwältigende Resonanz von Silent Divide, ihrer ersten neuen Single in über zwei Jahren, lassen Alter Bridge nun einen weiteren Song folgen. What Lies Within ist die zweite Single ihres band-betitelten achten Albums, das am 09.01.2026 über Napalm Records erscheint. Ein treibendes Gitarrenriff von Myles Kennedy und Mark Tremonti eröffnet den Song, bevor der rhythmische Groove von Bassist Brian Marshall und Schlagzeuger Scott Phillips den Song vorantreibt. Der Text warnt vor der Dunkelheit, die in den Menschen schlummert – Myles singt: „What lies within, beneath the skin, something so dark and foreboding.“ Das animierte Video zu What Lies Within wurde von J.T. Ibanez gedreht.

Bekannt für einprägsame Riffs, duellierende Gitarren-Attacken und mitreißende Gesangsmelodien hat das international gefeierte Rock-Quartett Alter Bridge eine Welle an Lob von Fans und Kritik gleichermaßen geerntet. Dies will die Band mit ihrem achten Studioalbum Alter Bridge fortsetzen. Der Longplayer folgt auf das hochgelobte Pawns & Kings von 2022 (#1 US Hard Music Albums, #2 US Billboard 200 (Hard Rock Genre), #3 US Current Rock Albums).

Schaue jetzt das animierte Musikvideo zu What Lies Within:

What Lies Within Tour Europa 2026:

Mit Special Guests Daughtry & Sevendust

15.01.2026 – (DE) Hamburg, Sporthalle

25.01.2026 – (DE) Berlin, Columbiahalle

30.01.2026 – (AT) Wien, Gasometer

05.02.2026 – (CH) Zürich, The Hall

17.02.2026 – (DE) Oberhausen, Turbinenhalle

20.02.2026 – (DE) München, Zenith